Ya están abiertas las inscripciones para el “Torneo Sanmartinianito” de Fútbol Infantil

La Secretaría de Deportes de la localidad de José de San Martín dio a conocer aspectos reglamentarios que tienen que ver con la 4° edición del “Torneo Sanmartinianito” de fútbol infantil que tendrá lugar desde el 21 al 23 de noviembre.

Las inscripciones ya están abiertas y tienen un costo, por cada uno de los equipos, de 80.000 pesos, más el pago de arbitraje de 11.000 pesos por cada partido.

Hay que tener en cuenta que ese fin de semana será un extra largo turístico, ya que al viernes 21 (feriado turístico nacional) se le suma al del lunes 24 tras corrimiento del 20 de noviembre por el día de la soberanía.

Por ende, será un muy lindo fin de semana para que todos los peques y las familias del fútbol infantil se acerquen a esta histórica localidad dentro del Departamento Tehuelche.

Las categorías que van a estar participando a modo de Futsal, porque sus encuentros se van a jugar en el Gimnasio Municipal de José de San Martín, serán las siguientes: 2014 (pura), 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020. Habrá para cada una de las categorías un cupo total de seis cupos.

Por su parte, van a estar participando en modalidad Fútbol 7 (en una cancha exterior) la categoría 2012-2013, también con otro cupo máximo de seis equipos.

Por el lado de las mujeres habrá dos categorías: 2009-2010-2011 será una y la 2012-2013 será la otra.

Habrá premios en cada una de las categorías, con trofeos y dinero en efectivo para los mejores tres equipos. Además, estará en juego la Copa Challenger que se la llevará la delegación más ganadora y habrá un premio Fair Play a la delegación más correcta.

Debemos señalar que en la pasada edición la Copa Challenger quedó en poder de la CAI de Comodoro Rivadavia, quienes sumaron títulos en tres categorías, en la 2013, en la 2016-2017 y en la 2018-2019.

Digamos que Titanes de Gobernador Costa se llevó el título en la 2011-2012, en tanto el Tanque de Tecka lo hizo en la 2014-2015.

Por el lado de las mujeres, las campeonas fueron las Leonas de Río Pico, quienes jugaron en la categoría 2012-2013.

Los equipos interesados en tomar parte de la cuarta edición del “Torneo Sanmartinianito” de Fútbol Infantil podrán comunicarse al wasap +54 9 297 500 6708.