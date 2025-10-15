Esquel inició la construcción del nuevo playón deportivo en el barrio 28 de Junio

El municipio de Esquel inició este martes la construcción de un nuevo playón deportivo en el barrio 28 de Junio, sector de las 133 viviendas. El lunes por la tarde, el intendente Matías Taccetta visitó a los vecinos del sector y reafirmó el compromiso de la gestión municipal para poner en valor los espacios, a través de la construcción de un playón totalmente nuevo.

“Estamos cumpliendo con un pedido muy importante de los vecinos del barrio. Queremos que cada sector de la ciudad cuente con espacios deportivos y recreativos de calidad, que puedan ser utilizados no solo para la práctica del deporte, sino también para actividades culturales y sociales”, expresó el intendente Taccetta.

Las tareas comenzaron este martes por la mañana a través del área de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), con la remoción del antiguo hormigón para dar inicio a la obra. El nuevo playón será de hormigón y contará con medidas reglamentarias para la realización de eventos oficiales de fútbol, básquet y vóley, entre otros deportes.

El intendente Taccetta, junto al gerente de la UEPROMU, Iván Pereira; el secretario de Intendencia, Gustavo Simieli; el secretario de Gobierno, Diego Austin; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel; y el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, acompañaron el inicio de los trabajos.

En los últimos meses, el municipio también llevó adelante obras de recuperación en otros espacios deportivos de la ciudad. Se construyó un nuevo playón en el barrio Los Sauces y se realizaron tareas de mantenimiento y pintura, además de la instalación de luminarias LED, en el playón del barrio 84 Viviendas.

“Queremos que los chicos, las familias y los clubes barriales tengan lugares cómodos, seguros y bien equipados. Estos espacios son fundamentales para promover el deporte, la convivencia y la integración en cada barrio de Esquel”, agregó Taccetta.



