Turistas visitan el Campo de Tulipanes: "Es un lugar soñado"

La Temporada de Tulipanes 2025 ya dio inicio. A pocos días de su comienzo y esperando los días de mayor esplendor en la floración, en Trevelin ya se habla de una temporada exitosa.

Son muchos los turistas que ya se acercaron al famoso Campo de Tulipanes para admirar las vistas y llevarse un par de fotos rodeados de las flores más lindas.

Durante el inicio de la temporada, Red43 entrevistó a los viajeros que llegaron a disfrutar de este increíble espectáculo. Una de las turistas comentó: "Me encantó la cantidad de flores que hay y los colores. Me saqué mil fotos. La verdad vale la pena la cantidad de kilómetros".

Desde Luján un grupo de amigas también se hizo presente por primera vez en este inicio de temporada, remarcaron la belleza del lugar e invitaron a todos a acercarse a vivir esta experiencia.

Una familia oriunda de Santa Fe viajó por la Ruta 40 y llegó a este destino con mucha ilusión: "La verdad es que es conocido en nuestra zona el Campo de Tulipanes, pero nos sorprendió mucho la provincia en general. Venimos haciendo la Comarca Andina y llegamos hasta acá, todo el recorrido fue impresionante: vale la pena. Nos sorprendieron mucho los colores, lo grande que es el Campo, lo grande que es la plantación y cómo está organizado también. Creo que vamos a volver".

María Elena también de la provincia de Buenos Aires eligió conocer estos paisajes con un tour: "Nos gustaron todos los lugares que recorrimos. Yo conocía hasta Bariloche, pero me quedo con esto". Y agregó: "Ahora cuando vaya a mi pueblo les voy a hacer propaganda".

Entre los visitantes se destacó la llegada de un equipo de producción de Santa Fe que acompañó a una quinceañera cuyo deseo era tener las fotos de su fiesta en este escenario imponente: "Yo quería venir a verlo con mis ojos, porque había visto fotos y videos. La primera impresión fue genial porque los colores, el contraste y la montaña nevada son cosas que a los fotógrafos nos gustan mucho".

Además, destacaron la buena atención de los dueños del Campo de Tulipanes: "Nos acomodaron los horarios para que la quinceañera se vuelva a hacer las fotos, muy cómodos con los dueños, muy cómodos con la locación".

Todos estos turistas que conocieron el Campo de Tulipanes coinciden al subrayar: "Es un lugar soñado".

R.G.