El ISFD N° 809 festejó sus 30 años a lo grande

El Instituto Superior de Formación Docente N° 809 celebró su 30° aniversario con una de las actividades más emblemáticas de su historia: el Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales, un espacio de reflexión, intercambio y aprendizaje que se desarrolló del 13 al 15 de octubre en la sede del instituto, ubicada en Alsina 1047.

En el festejo final estuvieron presentes el intendente de Esquel, Matías Taccetta, el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, junto a otras personalidades destacadas, alumnos y exalumnos de la institución.

Carlos Regueiro, director actual del instituto, brindó un discurso en el que aseguró: "Nos propusimos como comunidad educativa recuperar y celebrar la vida de esta institución formadora de docentes en la cordillera y meseta chubutenses. Lo pensamos como oportunidad para renovar el compromiso con la educación pública superior y propiciar espacios de análisis y diálogo sobre los desafíos de la formación docente en el contexto actual".

En este sentido, destacó la participación de exalumnos egresados en la institución que hicieron llegar sus saludos desde diferentes partes del mundo y también agradeció a las diferentes autoridades educativas que se encontraban en el salón: "Somos herederos de la institución pionera de la educación superior en Esquel y la región, y que en la actualidad integra una amplia oferta de educación superior con 4 institutos y 2 universidades: todas dentro del sistema oficial de la educación pública que han llegado a constituir a Esquel como un polo educativo de referencia para la cordillera y la meseta".

Asimismo, Regueiro agradeció la presencia de las autoridades municipales y comentó: "No hay tantas ciudades en la Patagonia en proporción con la cantidad de habitantes que tengan una oferta de educación superior como la que tiene esta zona, más si unimos Esquel y Trevelin. Los invito a cuidarlo, a no dejar de ser creativos y responsables en el planeamiento de carreras y propuestas formativas".

"El Instituto 809 se asume como una comunidad que aprende, y solamente por eso mismo está en condiciones de enseñar", concluyó su director.

Alicia Bordas fue la primera directora del ISFD N°809 y también estuvo presente en los festejos: "Estar sentada ahí y ver este edificio me ha movilizado mucho. Fueron muchos años dedicados a la formación docente. Estoy orgullosa de ver en lo que se ha convertido todo esto".

María Fernanda Reinoso fue la directora que más años estuvo a cargo del instituto, en este 30 aniversario también se hizo presente: "El acento siempre estuvo en la calidad de la formación docente", sostuvo mientras recorría la historia de la institución.

Finalmente, Patricia Lino fue una de las primeras egresadas del ISFD N°809 en el Profesorado de Educación Primaria, en esta oportunidad, también brindó unas palabras: "La formación inicial es un puente que nos conduce al camino de la profesión docente, nos brinda la posibilidad de construir un posicionamiento didáctico-pedagógico, de desarrollar habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de nuestro rol, nos indica un norte. Cada vez que nos situamos en un festejo recuperamos un poco el romanticismo del ser docente y, desde ese lugar, como egresada de este instituto, y ahora como parte del plantel de profesores, valoro el compromiso de todos los que forman parte de esta institución".

