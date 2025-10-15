Vuelve el Desafío Doña Petro: La carrera solidaria de Esquel en homenaje a una pionera del barrio 28 de Junio

El próximo sábado 18 de octubre se realizará la cuarta edición del Desafío Doña Petro, una carrera de running con fines solidarios que vuelve al calendario deportivo de Esquel. El evento, organizado por la tercera orden franciscana en colaboración con el área de Deportes del municipio, contará con un circuito de 8 kilómetros (competencia) y otro de 3 kilómetros (trote/caminata).

Hernán Maciel, Subsecretario de Deportes, destacó la importancia del regreso de la carrera, que tuvo sus ediciones anteriores antes de la pandemia. Agradeció, además, la colaboración de los organizadores de eventos de running de la ciudad, quienes "se sumen también a colaborar con los eventos que también recién están comenzando en el calendario deportivo".

Pablo Nahuelquir, encargado del diseño del circuito, brindó los detalles técnicos de la competencia, que comenzará a partir de las 15:00 horas desde la parroquia ubicada en Av. Holdich e Isaías Vera.

Circuito de 3 kilómetros: Destinado a un trote o caminata para quienes se están sumando a la actividad física.

Circuito de 9 kilómetros: Es la competencia principal, que irá "para el lado del campo de la familia de Godos y la familia de Vargas".

Nahuelquir agradeció a las familias por permitir el paso por sus tierras y resaltó que es un "lugar nuevo que no se usa para carreras". El circuito es "muy bonito ver la ciudad de allá arriba, ver las montañas, los cerros que tenemos y lugares por donde se corre, está muy bonito", comentó.

El organizador recordó que las inscripciones están abiertas hasta el día viernes. La entrega de números se realizará ese mismo día en el Melipal de 17:00 a 20:00 horas, donde la gente que aún no se inscribió podrá hacerlo.

La carrera tiene un claro fin solidario y un profundo valor histórico:

Colecta Solidaria: Con la inscripción se solicita un alimento no perecedero que la tercera orden franciscana reparte a "familias que necesitan de aquí de la ciudad". El evento es llevado adelante por los franciscanos "a pulmón" con este propósito.

Homenaje: Un representante de la tercera orden franciscana explicó que la carrera es en honor a Doña Petronila Ulloa, una señora que, en los comienzos del barrio 28 de Junio y aledaños, fue muy solidaria: "Hizo mucho, se ponía al hombro, tuvo comedores, ayudaba muy solidaria esta señora sola, una señora ya de avanzada edad, pero no dejaba de asistir a la gente más necesitada del barrio".

En cuanto a las premiaciones, en el circuito de 3 km se premia del primero al quinto puesto tanto en damas como en caballeros. Para los 9 km, la competencia está dividida en categorías (hasta 29 años, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 más), y se premia hasta el tercer puesto. Todos los participantes recibirán una medalla recordatoria.



T.B