Chocolatería "La Galesa" lanzó la caja especial para el Día de la Madre con pistacho y arándanos

La chocolatería "La Galesa" se prepara para un mes de octubre de alta demanda, impulsado tanto por la celebración del Día de la Madre como por el inicio de la temporada turística generada por el Campo de Tulipanes de Esquel. El local no solo renovó sus productos, sino que también mejoró la experiencia de atención para sus clientes.

Para la celebración del Día de la Madre, "La Galesa" ofrecerá una caja especial de chocolates con dedicatorias, que incluirá combinaciones exclusivas de sabores. La cajita vendrá con chocolate de pistacho, arándanos, y dos bombones que podrán ser elegidos con frutos secos o rellenos de dulce de leche.

Además de la propuesta festiva, la chocolatería mantendrá sus tradicionales formatos. Los clientes podrán optar por las cajas de siempre, disponibles en 150 gramos, cuarto de kilo, medio kilo o un kilo, que permiten elegir el tipo de chocolate: semi amargo, con leche o blanco. También continuará la venta de su popular chocolate en rama.

La llegada del sol y la coincidencia con la temporada de tulipanes han generado un incremento notorio en la afluencia de público. "La temporada viene estos días por tulipanes y ya empieza a salir el sol y la gente empieza a salir un poco. Está un poco más movido, se nota, se ha vendido más".

Desde el local se destacó que octubre está siendo un mes de gran movimiento: "Se llenan estos días por el campo y eso y se mueve un poco más. Así que estos días estuvieron buenos, por lo menos las personas se acercan, llevan recuerdos, chocolates, así que estamos contentas".

Pensando en la comodidad de la clientela, la chocolatería dispuso mesitas en el local. Esta medida busca ofrecer un espacio para sentarse y "no tengan que esperar parados", reconociendo que "es una época que viene mucha gente".



T.B