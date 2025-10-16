Brindarán una charla sobre propiedades saludables de plantas nativas patagónicas

El Parque Nacional Lago Puelo invita a la charla “Ampliando las propiedades saludables de nuestras plantas”, a cargo de la Dra. Guillermina Bongiovanni (CONICET-UNCo), quien presentará los últimos hallazgos sobre los antioxidantes presentes en especies vegetales de la Patagonia Norte.

El valor de las plantas nativas

Desde tiempos ancestrales, las plantas fueron aliadas fundamentales de la salud humana. Hoy, la ciencia confirma que los antioxidantes naturales (presentes en hojas, frutos y tallos) juegan un papel fundamental en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades.

Durante la charla, la investigadora Guillermina A. Bongiovanni, del PROBIEN (CONICET-UNCo), compartirá estudios sobre la actividad antioxidante de hojas y tallos de plantas nativas patagónicas, mostrando su potencial como fuente natural de compuestos beneficiosos.

Mirada científica y sustentable

Además de explorar las propiedades saludables de la flora, se abordará la biotecnología como herramienta para el aprovechamiento sustentable de estos recursos, promoviendo una mayor valoración de la biodiversidad local.

Fecha: Domingo 19 de octubre

Hora: 11 hs

Lugar: Parque Nacional Lago Puelo

