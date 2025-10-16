15°
14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Plantas nativasPatagoniaCharlaParque Nacional Lago Puelo
16 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Brindarán una charla sobre propiedades saludables de plantas nativas patagónicas

La charla sobre las propiedades saludables de las plantas nativas patagónicas, estará a cargo de la Dra. Guillermina Bongiovanni (CONICET-UNCo), quien presentará estudios sobre su potencial antioxidante y aprovechamiento sustentable.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Lago Puelo invita a la charla “Ampliando las propiedades saludables de nuestras plantas”, a cargo de la Dra. Guillermina Bongiovanni (CONICET-UNCo), quien presentará los últimos hallazgos sobre los antioxidantes presentes en especies vegetales de la Patagonia Norte.

 

El valor de las plantas nativas

 

Desde tiempos ancestrales, las plantas fueron aliadas fundamentales de la salud humana. Hoy, la ciencia confirma que los antioxidantes naturales (presentes en hojas, frutos y tallos) juegan un papel fundamental en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades.

 

Durante la charla, la investigadora Guillermina A. Bongiovanni, del PROBIEN (CONICET-UNCo), compartirá estudios sobre la actividad antioxidante de hojas y tallos de plantas nativas patagónicas, mostrando su potencial como fuente natural de compuestos beneficiosos.

 

 

Mirada científica y sustentable

 

Además de explorar las propiedades saludables de la flora, se abordará la biotecnología como herramienta para el aprovechamiento sustentable de estos recursos, promoviendo una mayor valoración de la biodiversidad local.

 

Fecha: Domingo 19 de octubre
Hora: 11 hs
Lugar: Parque Nacional Lago Puelo

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales
2
 Maltrato Animal en Esquel: Retiran perros con orden de allanamiento e inician causas penales a tutores
3
 Marco Borges, como dice la canción “nunca caminarás solo”
4
 Accidente fatal en Ruta 16: La Fiscalía califica el hecho como homicidio con dolo eventual
5
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
5
 Raposeiras explicó que la denuncia contra Taccetta no fue desestimada por la justicia: “Solamente se archivó”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -