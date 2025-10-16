Finalizan las etapas zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025

El Gobierno Provincial, conducido por Ignacio “Nacho” Torres acompañó el cierre de las etapas zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores, que se realizó en Rada Tilly.

Más de 3.500 personas mayores participaron en las competencias deportivas y culturales organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano desarrolladas en distintos puntos de la provincia. En total, 353 personas mayores clasificaron a la instancia final, que se llevará a cabo antes de fin de año y reunirá a los ganadores de los diez zonales realizados en todo el territorio chubutense.

Disciplina, creatividad y encuentro

Los participantes compitieron en las disciplinas de Ajedrez, Newcom, Pádel, Sapo, Tejo y Tenis de Mesa, además de participar en propuestas culturales que destacaron la creatividad, la memoria y el trabajo colectivo.

En este marco, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, valoró la importancia de la propuesta y señaló que “estos juegos son una celebración de la vida, del encuentro y del derecho a seguir participando activamente. Nuestros adultos mayores son protagonistas de cada historia comunitaria y parte esencial del desarrollo de Chubut”.

Por su parte, la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, destacó el espíritu integrador del evento y expresó que “fue una verdadera fiesta. No se trata sólo de una competencia, sino de un encuentro donde celebramos la vida. Es gratificante ver cómo políticas públicas con objetivos claros generan oportunidades para todos: jóvenes, adultos y, en esta ocasión, personas mayores con muchas ganas de ser parte de una comunidad más grande y de representar a la provincia”.



