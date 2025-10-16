12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
16 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Finalizan las etapas zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025

El cierre se realizó en Rada Tilly, promoviendo la integración y el bienestar a través del deporte. Más de 3.500 chubutenses participaron en las competencias de las que 353 clasificaron para la instancia final.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno Provincial, conducido por Ignacio “Nacho” Torres acompañó el cierre de las etapas zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores, que se realizó en Rada Tilly.

 

Más de 3.500 personas mayores participaron en las competencias deportivas y culturales organizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano desarrolladas en distintos puntos de la provincia. En total, 353 personas mayores clasificaron a la instancia final, que se llevará a cabo antes de fin de año y reunirá a los ganadores de los diez zonales realizados en todo el territorio chubutense.

 

Disciplina, creatividad y encuentro

 

Los participantes compitieron en las disciplinas de Ajedrez, Newcom, Pádel, Sapo, Tejo y Tenis de Mesa, además de participar en propuestas culturales que destacaron la creatividad, la memoria y el trabajo colectivo.

 

En este marco, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, valoró la importancia de la propuesta y señaló que “estos juegos son una celebración de la vida, del encuentro y del derecho a seguir participando activamente. Nuestros adultos mayores son protagonistas de cada historia comunitaria y parte esencial del desarrollo de Chubut”.

 

Por su parte, la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, destacó el espíritu integrador del evento y expresó que “fue una verdadera fiesta. No se trata sólo de una competencia, sino de un encuentro donde celebramos la vida. Es gratificante ver cómo políticas públicas con objetivos claros generan oportunidades para todos: jóvenes, adultos y, en esta ocasión, personas mayores con muchas ganas de ser parte de una comunidad más grande y de representar a la provincia”.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El juez esquelense acusado de usar IA difundió un video en sus redes sociales
2
 Maltrato Animal en Esquel: Retiran perros con orden de allanamiento e inician causas penales a tutores
3
 Marco Borges, como dice la canción “nunca caminarás solo”
4
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
5
 Accidente fatal en Ruta 16: La Fiscalía califica el hecho como homicidio con dolo eventual
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
5
 Raposeiras explicó que la denuncia contra Taccetta no fue desestimada por la justicia: “Solamente se archivó”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -