Buscan Familias Solidarias para acompañar a niños y adolescentes

El Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Lago Puelo lanzó una convocatoria a familias que puedan brindar alojamiento y contención temporal a menores que atraviesan situaciones difíciles.
Red de cuidado y afecto
El programa Familias Solidarias busca crear una red capaz de ofrecer hogares transitorios, cuidados y contención emocional a niños, niñas y adolescentes que necesitan un entorno seguro mientras se resuelve su situación familiar o judicial.
Desde el Servicio de Protección de Derechos, dependiente de la Municipalidad de Lago Puelo, remarcaron la importancia del acompañamiento afectivo: “Si podés ofrecer un hogar lleno de cuidado, escucha y respeto, te invitamos a sumarte a esta red de apoyo que transforma vidas”.
Cómo participar
Las familias interesadas en sumarse al programa pueden comunicarse con el equipo técnico para recibir información y orientación sobre los pasos a seguir.
Oficina: 2944 936343
Guardia: 2944 930239
Correo: spdpuelo@gmail.com
O.P.