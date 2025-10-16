15°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 16 de Octubre de 2025
16 de Octubre de 2025
Buscan Familias Solidarias para acompañar a niños y adolescentes

Buscan familias dispuestas a brindar cuidado temporal y afecto a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Escuchar esta nota

El Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Lago Puelo lanzó una convocatoria a familias que puedan brindar alojamiento y contención temporal a menores que atraviesan situaciones difíciles.

 

Red de cuidado y afecto

 

El programa Familias Solidarias busca crear una red capaz de ofrecer hogares transitorios, cuidados y contención emocional a niños, niñas y adolescentes que necesitan un entorno seguro mientras se resuelve su situación familiar o judicial.

 

Desde el Servicio de Protección de Derechos, dependiente de la Municipalidad de Lago Puelo, remarcaron la importancia del acompañamiento afectivo: “Si podés ofrecer un hogar lleno de cuidado, escucha y respeto, te invitamos a sumarte a esta red de apoyo que transforma vidas”.

 

 

Cómo participar

 

Las familias interesadas en sumarse al programa pueden comunicarse con el equipo técnico para recibir información y orientación sobre los pasos a seguir.

 

Oficina: 2944 936343
Guardia: 2944 930239
Correo: spdpuelo@gmail.com

 

 

 

O.P.

 

