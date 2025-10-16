Dulzuras de Esquel celebra el arte y el Día de la Madre con promociones

La tradicional chocolatería "Dulzuras de Esquel" se prepara para el Día de la Madre con una oferta renovada de productos y un evento especial que fusiona el arte con el chocolate. Además, el local experimenta un claro aumento en la afluencia de turistas, atraídos por la temporada de tulipanes.

Manuel, trabajador de la chocolatería, dio la bienvenida a "Dulzuras de Esquel" y detalló la oferta especial para la celebración. La propuesta incluye los "ya tradicionales bombones y chocolates de diversos rellenos", disponibles para todos los gustos.



Entre las opciones más llamativas se encuentran los corazones calados, que son "muy llamativos, son muy lindos" y contienen aproximadamente 350 gramos de chocolate.

Además de las tabletas y bombones, la oferta para el Día de la Madre incluye:

Bandejas desayunadoras: Combos que incluyen tazas, tulipanes rellenos con dulce de leche, tabletas y cucharitas para hacer submarino, con una "amplia variedad de opciones".

Tortas galesas y alfajores: Las tradicionales creaciones de la chocolatería.

Tabletas con mensajes por el Día de la Madre.

Manuel señaló un "claro aumento de la llegada de turistas, más sobre esta última semana", notándose un cambio en el público en relación a la temporada de tulipanes. El público es variado, incluyendo "varios grupos de jubilados" que aprovechan la visita.

Mientras los turistas permanecen en la chocolatería, pueden disfrutar de una exposición de fotos de los tulipanes establecida en el salón, que surge como una iniciativa de Samira Bestene, fundadora de "Dulzuras de Esquel" y artista. Esta exposición busca fusionar el arte con el chocolate y es una obra en la que participan nueve artistas de la región. La muestra presenta cuadros pintados en óleo, acuarelas y acrílicos, además de obras de fotógrafos locales.

La exposición estará vigente desde el 1 de octubre hasta el 7 de noviembre, y tendrá un evento especial en paralelo.

El sábado 25 de octubre se realizará un evento que contará con:

Música en vivo .

Arte en chocolate: Samira Bestene, la fundadora, realizará una obra en chocolate.

Un tulipán gigante de chocolate para que el público lo pueda ver.

Manuel recordó que las obras de arte de la exposición, en su gran mayoría, están a la venta y pueden ser una "opción para un regalo del Día de la Madre".



T.B