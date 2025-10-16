Defensores de Carrenleufú tendrá su cancha de césped sintético

En la habitual recorrida que lleva adelante Milton Reyes por distintos lugares de la provincia, el presidente de Chubut Deportes destacó el interés que tiene el gobierno provincial para que el club Defensores de Carrenleufú cuente, en lo inmediato, con una cancha de césped sintético para la práctica del futsal.

En reunión con el jefe comunal Alberto Rosas y con referentes del nuevo club local, se anunció dar el respaldo necesario para el desarrollo y crecimiento deportivo desde su primera etapa.

De manera conjunta, Chubut Deportes y la comuna trabajarán para lograr el cierre perimetral del playón, que la comuna le cedió a dicha institución y, posteriormente, poder instalar una alfombra sintética para el armado de una cancha de fútbol 5.

Claro que Carrenleufú vivirá este fin de semana una gran fiesta social y deportiva, donde este sábado habrá un mate bingo, en el marco del día de la madre, precisamente para recaudar fondos para que Defensores de Carrenleufú pueda comprar la indumentaria deportiva para los peques que juegan al fútbol.

En tanto el domingo, a partir de las 11 horas, tendrá lugar la segunda edición del Frontera Trail, competencia de montaña de 5km (recreativo) y 12km (competitivo) donde ya aseguraron su participación Eulalio “Coco” Muñoz, Verónica Ramírez, Cynthia Duflos, Sergio Trecamán, además de los ganadores de la pasada edición Marcos León y Yanina Solís.

RECORRIDA POR ESQUEL Y CORCOVADO

En el marco del proyecto de fortalecimiento institucional que promueve el gobierno provincial, con municipios y comunas de todo el territorio chubutense, Milton Reyes realizó, además, una recorrida por diferentes instituciones tanto en Corcovado como en Esquel.

En Corcovado, el funcionario del ente deportivo provincial participó del acto de los 10 años de la Escuela Especial 568. El compromiso que tiene la actual gestión con los diferentes programas de discapacidad, refuerza la inclusión y el alcance de los mismos, para que más chicos y chicas tengan acceso a esta herramienta.

Ya en la ciudad de Esquel, Reyes realizó una visita al Club Don Bosco con el fin de seguir consolidando el trabajo en conjunto entre la institución, el municipio local y provincia.

Reyes se interiorizó respecto al presente institucional y deportivo, las actividades que desarrollan, sus proyectos, necesidades y la posibilidad de establecer una modalidad de trabajo en conjunto, para lograr soluciones a corto y mediano plazo.