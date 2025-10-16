Jueves de lluvia y fuertes ráfagas en Esquel

La jornada de mañana, jueves 16 de octubre, estará marcada por condiciones inestables en Esquel, con la presencia de lluvias débiles y ráfagas de viento que alcanzarán intensidades significativas durante el día.

El día comenzará con cielo parcialmente nuboso durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas serán frías a primera hora, con una mínima de 4°C y una sensación térmica de solo 1°C a las 05:00 horas.

A partir de las 11:00 horas, se espera el ingreso de lluvia débil, con una probabilidad de precipitación del 30%. La lluvia continuará hasta la tarde, con una acumulación estimada de 0.1 mm tanto a las 11:00 como a las 14:00 horas.

El viento será un factor predominante en la jornada. Aunque comenzará con dirección Noroeste, las ráfagas más fuertes se esperan desde el mediodía con dirección Oeste.

Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h cerca del mediodía, y los 63 km/h a las 14:00 horas. Las condiciones de viento se mantendrán intensas durante toda la tarde.

Las temperaturas máximas se alcanzarán en las primeras horas de la tarde, llegando a 11°C a las 14:00 y 17:00 horas. La sensación térmica acompañará la temperatura, ubicándose en 11°C en esos horarios.

Hacia la noche, el cielo estará en condiciones de Nubes y claros, y la temperatura descenderá hasta los 4°C a las 23:00 horas. El viento disminuirá su intensidad, aunque mantendrá ráfagas de hasta 23 km/h hacia la medianoche.



T.B