11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
15 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Juicio político para el Asesor de Familia de Esquel

El Consejo de la Magistratura decidió suspender al magistrado tras comprobarse un patrón sistemático de hostigamiento y maltrato hacia empleadas, generando daños psicológicos, físicos y económicos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pleno del Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió de manera unánime elevar a jury al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, luego de comprobarse un patrón sistemático de violencia laboral y de género hacia empleadas de su área. Además, se solicitó su suspensión inmediata en funciones, dada la gravedad de los hechos.

 

El caso se inició el 6 de junio a partir de una denuncia presentada por la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), que señalaba maltrato y acoso laboral hacia una trabajadora bajo la supervisión del asesor. Tras el sumario realizado por el defensor general, Sebastián Daroca, la instructora Lucía Pettinari recabó testimonios y pericias que confirmaron la existencia de acoso y violencia conforme al Convenio N° 190 de la OIT, que protege la dignidad de las personas y sanciona la discriminación por género.

 

El dictamen detalla que las conductas vejatorias de Sánchez fueron “frecuentes, continuadas y sostenidas por años”, provocando daños psicofísicos en las víctimas. Además, se constató inequidad en la distribución de tareas, desorganización laboral y sobrecarga en el personal femenino, reflejando “falta ética, decoro y probidad incompatibles con la función pública”.

 

El informe también destacó el impacto económico que generaron estas acciones: licencias prolongadas con goce de haberes y reubicaciones de funcionarias que podrían haberse evitado. Asimismo, se constató la existencia de una “cultura del miedo y la represalia” que silenció a las víctimas, quienes admitieron que el temor a represalias las llevó a no denunciar.

 

Pettinari concluyó que Sánchez incurrió en mal desempeño según los artículos 15 y 16 de la Ley V N° 80, y consideró que su conducta constituyó una violación flagrante de los derechos constitucionales y convencionales de las trabajadoras. Por ello, el Consejo decidió remitir la causa al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitar la suspensión del magistrado conforme al artículo 25 de la Ley V N° 80, buscando garantizar la integridad del servicio de justicia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Banco Nación festeja sus 100 años con una agenda abierta a la comunidad
2
 Sánchez Albornoz cuestiona el proyecto de ordenanza de bicicletas
3
 Taller Crearte: Jóvenes y adultos con discapacidad transforman jeans donados en camas para perros
4
 Esquel lanza una campaña para generar conciencia de que "la ropa no es basura"
5
 Grandes corredores estarán presentes en el Frontera Trail
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -