Juicio político para el Asesor de Familia de Esquel

El pleno del Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió de manera unánime elevar a jury al Asesor de Familia de Esquel, Hugo Sánchez, luego de comprobarse un patrón sistemático de violencia laboral y de género hacia empleadas de su área. Además, se solicitó su suspensión inmediata en funciones, dada la gravedad de los hechos.

El caso se inició el 6 de junio a partir de una denuncia presentada por la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), que señalaba maltrato y acoso laboral hacia una trabajadora bajo la supervisión del asesor. Tras el sumario realizado por el defensor general, Sebastián Daroca, la instructora Lucía Pettinari recabó testimonios y pericias que confirmaron la existencia de acoso y violencia conforme al Convenio N° 190 de la OIT, que protege la dignidad de las personas y sanciona la discriminación por género.

El dictamen detalla que las conductas vejatorias de Sánchez fueron “frecuentes, continuadas y sostenidas por años”, provocando daños psicofísicos en las víctimas. Además, se constató inequidad en la distribución de tareas, desorganización laboral y sobrecarga en el personal femenino, reflejando “falta ética, decoro y probidad incompatibles con la función pública”.

El informe también destacó el impacto económico que generaron estas acciones: licencias prolongadas con goce de haberes y reubicaciones de funcionarias que podrían haberse evitado. Asimismo, se constató la existencia de una “cultura del miedo y la represalia” que silenció a las víctimas, quienes admitieron que el temor a represalias las llevó a no denunciar.

Pettinari concluyó que Sánchez incurrió en mal desempeño según los artículos 15 y 16 de la Ley V N° 80, y consideró que su conducta constituyó una violación flagrante de los derechos constitucionales y convencionales de las trabajadoras. Por ello, el Consejo decidió remitir la causa al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitar la suspensión del magistrado conforme al artículo 25 de la Ley V N° 80, buscando garantizar la integridad del servicio de justicia.

R.G.