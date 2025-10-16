12°
Esquel, Argentina
Jueves 16 de Octubre de 2025
16 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Festival ALTA DATA llega a Trelew: Jornada gratuita para potenciar el futuro laboral y financiero de los jóvenes

Impulsado por la Fundación Banco del Chubut y el Gobierno Provincial, el evento se realizará el miércoles 22 de octubre en el MEF y ofrecerá talleres sobre Liderazgo, Inserción Laboral y Finanzas Prácticas.
Por Redacción Red43

La Fundación Banco del Chubut presenta la 2° edición del Festival ALTA DATA en Trelew

 

El evento, impulsado por la Fundación Banco del Chubut con el acompañamiento del Gobierno Provincial, se realizará el miércoles 22 de octubre en el MEF de Trelew. Reunirá a jóvenes de toda la provincia en una jornada gratuita con talleres, charlas y espacios interactivos para potenciar su futuro laboral y financiero.

 

Con el acompañamiento del Gobierno Provincial, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, la Fundación Banco del Chubut llevará adelante la segunda edición del Festival ALTA DATA, destinado a jóvenes de 16 a 23 años, que se realizará el miércoles 22 de octubre de 14 a 18 horas en el Centro de Convenciones del Museo Egidio Feruglio (MEF), en Trelew.

 

Tras el éxito de su primera edición en Comodoro Rivadavia, el festival llega con una propuesta renovada que busca brindar herramientas prácticas para el desarrollo laboral, financiero y personal de la juventud chubutense, impulsando su proyección y planes a futuro.

 

El encuentro es organizado por la Fundación Banco del Chubut, con el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Trabajo, el Banco del Chubut, Lotería del Chubut, Grupo Franca y la Fundación Junior Achievement Argentina.

 

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a talleres y actividades interactivas diseñadas para poner en práctica habilidades laborales y financieras. En el auditorio, se desarrollarán capacitaciones sobre Preparación para el Trabajo y Educación Financiera, a cargo de Junior Achievement Argentina, y un Taller de Liderazgo Joven dictado por Juan Cruz Gutiérrez, orientado al desarrollo de la autoconfianza y la acción.

 

En el hall principal, se dispondrán espacios de Inserción Laboral, Finanzas Prácticas, Emprendimiento y Trabajo Formal, y Juego Responsable, con propuestas dinámicas y participación directa de las instituciones involucradas.

 

ALTA DATA se enmarca en las acciones de la Fundación Banco del Chubut para potenciar el crecimiento y la inclusión de los jóvenes de la provincia, junto a programas como las Becas de Estudio y Conectividad.

 

El evento es gratuito, pero cuenta con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través de linktr.ee/altadatajovenes o en las redes sociales de la Fundación Banco del Chubut.



T.B

 

 

