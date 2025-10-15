11°
Esquel, Argentina
Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Circulaba con 700 kilos de carne de guanaco no apta para consumo

A raíz del fuerte olor y las manchas de sangre, fue descubierto. Los detalles.
La Dirección de Seguridad de la Policia del Chubut informó lo ocurrido desde la Unidad Regional Trelew.

 

La Comisaria Distrito Gaiman informó el labrado de infracción a la Ley de Caza Flora y Fauna Silvestre,  Ley XI Nº 10 Ex Ley 3257.

 


Personal policial que se encontraba abocado a tareas preventivas en la zona de chacras, al recorrer la ruta N° 25 entre Dolavon y Gaiman, observan transitar con dirección hacia Trelew, una camioneta Ford F100 color verde cargadas de varios elementos en su caja y que además tenia en su tapa de caja manchas presumiblemente hemáticas.

 

Por lo cual se lo direcciona hacia la banquina, se inician las identificación del conductor y se consta a simple vista que llevaba en la caja carne del animal (Lama guanicoe) comúnmente llamado guanaco en bolsas de nilón negra.

 

Dicho conductor también tenia sus zapatillas y ropas sucia, con manchas de sangre, quien hace saber que venia del campo de cazar y que tenia también en su poder un arma de fuego registrada y habilitado para su tenencia.

 

Con la debida custodia se lo traslada acompañado hasta la Comisaria, hasta el patio de la dependencia en donde en presencia de personal de Criminalística de AURTW y testigo del caso se lleva a cabo el procedimiento y notificación de infracción.

 

Personal de Criminalística procede a la apertura de la cabina y luego a rebatir el respaldar del asiento y se consta en su funda color negra 01) arma larga si su corredera colocada y sin su  cargador, sin munición en recamara, arma de fuego calibre .223 marca mara Horizon con 01 mira telescópica marca Shilba 2.5 y bipode, la cual previa toma fotográficas se secuestra.

 


Se continua con el procedimiento y se retiran de la caja de la camioneta Ford F100 aproximadamente 15 bolsas de nilón, negras y rojas, que contenían la suma de unos *700 kilos de carne entre lomos cuartos y paletas, habiendo contabilizado aproximadamente 26 animales faenados*. Luego de ello se procederá a incinerar la carne en virtud del fuerte olor que emanaba de la misma no siendo apta para consumo.

 


Se le dio intervención al Director de Flora y Fauna Silvestre *Dr Fernando  Bersano*, quien hizo saber que se eleve dicha acta de infracción a la dirección y se verifique respecto de la tenencia del arma y documentación de la misma. Diligencia llevada a cabo y supervisada por el jefe de Comisaria y 2do jefe de Comisaria Gaiman.

 

SL

 

