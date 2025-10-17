15°
Viernes 17 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Los equipos de Ciclismo, Básquet Femenino y Natación concentran este fin de semana en Esquel y Trevelin

Rumbo a los Juegos Binacionales de la Araucanía
Con la idea de poder hacer el mejor papel en la provincia de La Pampa, los distintos equipos de ciclismo, básquet femenino y natación concentrarán durante este fin de semana en las localidades de Esquel y Trevelin.

 

Chubut Deportes con el apoyo de los municipios de Esquel y Trevelin desde hoy y hasta el domingo estarán en la zona los preseleccionados provinciales de estas disciplinas de cara al armado de los mejores equipos para los Juegos Binacionales de la Araucanía que tendrán lugar en la provincia de La Pampa desde el 6 al 12 de diciembre.

 

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes les dio la bienvenida a los deportistas que se preparan para sus tareas deportivas en esta concentración hasta el próximo domingo. En la oportunidad, también estuvo presente el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres quien expresó la satisfacción de la visita.

 

 

En este fin de semana, Chubut Deportes con la labor de los técnicos/entrenadores y el apoyo de la delegación cordillerana tendrá actividad de ciclismo en rutas de la zona, básquet en el gimnasio de Club San Martín, Fontana e Independiente y natación en el polideportivo de Trevelin.

 

El objetivo es la preparación física y también es la conformación de grupo, para que cada disciplina tenga la posibilidad de trazar estrategias y buscar la mejora deportiva y competitiva.

 

