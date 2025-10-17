El Círculo Odontológico de Esquel organiza un seminario intensivo de Implantología

Con el objetivo de actualizar a los profesionales en las últimas tendencias y metodologías de la odontología moderna, el Círculo Odontológico de Esquel (COE), en colaboración con RUTIDEN, llevará a cabo un seminario intensivo sobre Implantología Digital.El evento, titulado "Implantología: El puente hacia lo digital", está diseñado para presentar el flujo de trabajo convencional y digital completo en implantología.

El seminario se realizará el miércoles 29 de octubre, en el Círculo Odontológico de Esquel, ubicado en Alberdi 619. La jornada intensiva se desarrollará en horario corrido, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.

El curso será dictado por el Dr. Federico Persico y se enfocará en proporcionar a los asistentes una comprensión clara de los principios, la planificación y la ejecución de la cirugía guiada. Esto permitirá a los profesionales incorporar esta tecnología de avanzada en su práctica diaria.

La capacitación se estructura en un cronograma que abarca los siguientes módulos temáticos:

1. Fundamentos y Flujo de Trabajo Digital

Bienvenida y Objetivos.

Visión General del Flujo Digital: De la Tomografía a la Cirugía.

Paso 1: Adquisición de Datos (Requisitos de CBCT y Escaneo Intraoral).

Paso 2: Fusión de Archivos (Matching STL y DICOM).

2. Planificación y Diseño

Presentación de Software de Planificación.

Demostración en vivo: Planificación de un caso unitario desde cero.

Importación de archivos, Encerado virtual y posicionamiento protésico del implante.

Diseño de la guía quirúrgica y parámetros críticos.

Tips para una planificación predecible.

3. Aplicación Clínica y Discusión

Presentación del Arsenal Quirúrgico (Kits de cirugía guiada, Kit Implantes FIA).

Protocolo Clínico: Secuencia de fresado paso a paso.

Análisis de casos clínicos (unitarios y múltiples).

Discusión, preguntas y conclusiones finales.

El seminario es organizado por el Círculo Odontológico de Esquel. La información e inscripciones se gestionan a través de RUTIDEN y el número de contacto (Maxi Henrík) 2944-681508.





T.B