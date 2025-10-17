Las Leonas jugarán en la Liga Municipal de Fútbol Infantil de Esquel

Aunque la tercera edición de la Liga Municipal de Esquel de Fútbol Infantil arrancó ayer con tres partidos en la cancha del 84 Viviendas, lugar donde hace base el equipo de 11 Corazones, este sábado se jugarán un total de 27 partidos, divididos en tres canchas, dentro del Estadio Municipal. Además, en ese espacio se llevará a cabo el acto oficial de este torneo que nuclea a más de 1.200 pequeños jugadores (y muchas jugadoras).

La mayoría de los equipos que participan en este torneo son de Esquel, tanto clubes de barrios como instituciones deportivas formalizadas, pero también hay que señalar que jugarán elencos de Trevelin (San Patricio, Fontana y Transporte Espósito) , de Gualjaina (Semilleros de Gualjaina) y la novedad para esta tercera edición es que tomarán parte dos equipos de Rio Pico, Las Leonas de Rio Pico, conducidas por Aldana Lahora quien, recordemos, es además la máxima responsable del área de deportes de esa localidad.

Precisamente para Aldana, las peques que integran Las Leonas son como sus pollitos, son como sus hijas. Este equipo fue una creación de ella. Lo armó hace dos años porque las nenas necesitaban competir y para competir deben salir de Rio Pico.

“Yo fui la que armó el equipo, que en principio iba a ser para jugar un amistoso en Corcovado y bueno, ahora ya hace dos años que estamos con Las Leonas”, destacó Aldana, quien necesita un babero cada vez que habla de las nenas.

- ¿Y cómo surge la posibilidad de que Las Leonas participen en esta Liga Municipal de Esquel?

- A principios de año, no recuerdo bien ahora la fecha, estuvimos participando en un torneo que realizó Lala Gym. Bueno, ahí hicimos contacto con la profe, con Laura. Laura se llama, ¿verdad? (por María Laura Hernández). Y hace unos días recibí una invitación para participar de la Liga. Así que ni lo dudamos y allá vamos a estar presentes.

Rio Pico presentará dos categorías en el futsal infantil femenino. A partir de este sábado jugarán en las categorías 2012/13 y 2014/15 y, por venir de un lugar tan lejos, este sábado jugarán un total de cuatro partidos, lo harán dos veces cada una de las categorías.

“Y bueno, por un tema de distancia, de lo que conlleva todo el viaje, vamos a jugar dos partidos el sábado, cada categoría”.

- ¿Y qué te cuentan las chicas de Las Leonas?

- Están emocionadas. Lo que pasa es que acá, nosotros en el pueblo, no tenemos otros equipos de nenas. Entonces, sí o sí, para jugar tenemos que salir de Rio Pico.

Y bueno, por ahí se dan estas oportunidades así de poder sacarlas y medio que ni lo pensamos mucho. Sino decir, sí, vamos y después vemos cómo llegamos.

Pero lo importante es que ellas puedan participar, puedan competir con todo lo que eso significa.