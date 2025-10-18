El paso del tiempo en escena: La obra "Nuestro Pueblo" llega a Esquel con la dirección de Federico Dayan

El clásico teatral "Nuestro Pueblo" de Thornton Wilder, dirigido por Federico Dayan, ofrecerá dos funciones en la Comarca Andina este fin de semana, invitando a jóvenes y adultos a reflexionar sobre la vida, el tiempo y la felicidad.

La obra, una producción de Gio Producciones Artísticas, narra la existencia sencilla de los habitantes de un pequeño pueblo de principios de siglo XX, explorando en sus tres actos el secreto de la vida y la muerte. La puesta se destaca por su reflexión sobre el concepto de estar presente (mindfulness), invitando a aprovechar los pequeños momentos.

Presentaciones en Esquel y Trevelin

La primera función tendrá lugar en Esquel este sábado 18 de octubre a las 20:00 hs. en el Teatro La Juntadera (Urquiza 254). Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y se pueden reservar por WhatsApp al +54 9 11 6727-2249. El costo en puerta será de $15.000.

La segunda presentación será en Trevelin el domingo 19 de octubre a las 19:00 hs. en el Salón Central de Trevelin. Para esta función, las entradas anticipadas se reservan al +54 2945 65-2569.

F.P