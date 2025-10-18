18°
Sabado 18 de Octubre de 2025
18 de Octubre de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Se llevó a cabo el acto de apertura de la tercera edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil

Hoy se juegan los partidos en el Estadio Municipal
Por Redacción Red43

Con un total de 27 partidos, encuentros que se están llevando a cabo en el Estadio Municipal de Esquel, dio comienzo la tercera edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil donde hace instantes tuvo lugar el acto oficial del torneo.

 

Debemos señalar que, a través de la Municipalidad de Esquel, dio comienzo este torneo donde reúne a más de 1200 niños y niñas distribuidos en 70 equipos de Esquel, Trevelin, Gualjaina y Río Pico.

 

 

El acto inaugural se desarrolló en el Estadio Municipal “Dante Aristeo Brozzi”, con la presencia del intendente Matías Taccetta, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, funcionarios municipales, entrenadores, familias y cientos de niños que dieron el puntapié inicial a un nuevo torneo de competencia, pero sobre todo, de aprendizaje.

 

Durante la apertura, el intendente Matías Taccetta destacó la importancia de este espacio como motor del deporte y la formación de valores en la comunidad.

 

“La Liga Municipal de Fútbol Infantil es el espacio de desarrollo deportivo más grande de nuestra ciudad. Desde el municipio seguimos invirtiendo en infraestructura y programas deportivos, porque creemos que muchos chicos deben tener la posibilidad de divertirse, aprender y competir en un entorno sano y de crecimiento”, señaló el intendente.

 

 

Con esta propuesta, la Municipalidad de Esquel reafirma su compromiso con el deporte social y formativo, fomentando la participación, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de niños y niñas de toda la región.

 

