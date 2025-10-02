Científicos de Chubut, pilares en una misión histórica de exploración submarina

El Gobierno del Chubut distinguió a los investigadores Gregorio Bigatti, Martín Brogger y Javier Signorelli del CCT CONICET-CENPAT por su papel crucial en la expedición científica internacional "Underwater Oases of Mar del Plata Canyon (Oasis submarinos del Cañón de Mar del Plata): Talud Continental IV". Esta misión, desarrollada en colaboración con el prestigioso Schmidt Ocean Institute, se considera un hito en la exploración del océano Atlántico sur.

El reconocimiento, impulsado por la Honorable Legislatura Provincial, destacó la labor de los tres científicos, que forman parte del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR – CCT CONICET CENPAT). La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales y legislativas, además del director del CCT CONICET-CENPAT, Nicolás Ortiz, subrayando el valor de la ciencia local.

Una proeza tecnológica y de descubrimiento

La expedición se centró en la exploración del cañón submarino de Mar del Plata a profundidades que alcanzaron los 3.900 metros. La gran innovación fue el uso, por primera vez en aguas argentinas, del vehículo operado remotamente (ROV SuBastian).

Este equipo de vanguardia permitió a los científicos obtener imágenes de ultra alta definición y recolectar muestras sin impactar el delicado entorno. Esto constituyó un hecho científico y tecnológico sin precedentes en el país.

Ciencia abierta al mundo

Más allá de los descubrimientos, la misión logró un notable impacto comunicacional. La transmisión en vivo de las operaciones a casi 4.000 metros de profundidad se realizó a través de YouTube, permitiendo que miles de personas en Argentina y el mundo siguieran la exploración en tiempo real. Este ejercicio de divulgación científica marca un antes y un después en la forma en que el conocimiento marino llega al público.

Aporte local con valor global

La participación de los investigadores chubutenses no solo colocó a la ciencia local en un plano de referencia internacional, sino que también generó información clave para la conservación de ecosistemas vulnerables y una mayor comprensión de la biodiversidad del Atlántico sudoccidental.

La distinción finalizó valorando el CENPAT-CONICET como un centro de excelencia científica en la Patagonia y reafirmando el compromiso de sus investigadores con la generación y socialización del conocimiento. El homenaje a Bigatti, Brogger y Signorelli es un reconocimiento a la importancia de la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo y parte fundamental de la identidad de Chubut.

