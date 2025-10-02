13°
Jueves 02 de Octubre de 2025
RED43 sociedad
02 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Obra clave para el GIRSU: Esquel licitará el segundo módulo pese a la disputa por el financiamiento

El municipio confirmó la licitación del proyecto con fondos propios ante la falta de acuerdo con Trevelin, a pesar de que la Planta de Residuos Sólidos Urbanos es de uso compartido entre ambas localidades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente Matías Taccetta confirmó que el municipio de Esquel licitará este año la obra del segundo módulo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y la financiará en su totalidad con fondos municipales, luego de fracasar las negociaciones con la localidad vecina de Trevelin.

 

Taccetta indicó que la inversión, estimada entre $1.800 y $2.000 millones de pesos, se ejecutará para poder dar inicio a la obra el año próximo.

 

El Intendente explicó que la decisión de asumir el costo total se tomó tras un año de intentos fallidos de acuerdo con Trevelin. "Estuvimos este año tratando de solucionar los distintos inconvenientes que tenemos con la localidad vecina de Trevelin. Entendemos que la planta es de los dos, que las inversiones las tiene que hacer los dos municipios," señaló Taccetta.

 

La intención inicial de Esquel era que el Gobierno Provincial licitara el proyecto y que ambos municipios aportaran el porcentaje correspondiente. Sin embargo, Taccetta afirmó: "No hemos podido llegar a un acuerdo ni el compromiso por parte del municipio de Trevelin con el financiamiento de esta obra."

 

El factor determinante para avanzar en solitario fue el tiempo, según el intendente, ya que la gestión buscaba "demostrar, mejor dicho, a la justicia que la voluntad nuestra es hacer la obra".

 

Taccetta fue categórico al referirse a la situación financiera del municipio vecino: "Vencido el plazo ya, hemos tomado la decisión de hacerlo con fondos municipales, de hacerlo y pagarlo solamente nosotros desde el municipio."

 

Además de la falta de inversión, Esquel cuestiona una deuda histórica: "Después veremos cómo hace Trevelin para cancelar no solamente la deuda que tiene por los dos años y medio en los cuales ingresó a la planta de tratamiento pero no pagó sino también para erogar esta inversión."

 

Finalmente, el jefe comunal sentenció la posición de Esquel: "No tenemos por qué andar subsidiando nosotros a los vecinos de Trevelin, vecinos que pagan por esta tasa pero no contribuyen al municipio de Esquel."

T.B

 

