20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevo Hospital de Trelew: "Nunca vi en la salud pública algo de este nivel", declaró el presidente de Lotería

Ramiro Ibarra confirmó el aporte de camas de última tecnología y televisores. Destacó que el hospital, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos, es un "lujo" para toda la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, destacó la importancia de los aportes realizados por el organismo para el equipamiento del nuevo Hospital de Trelew. Tras recorrer las instalaciones, Ibarra se mostró asombrado por la infraestructura, calificándola como un hito para la salud pública provincial.

 

 

"Un aporte mínimo pero importante dentro de toda la tecnología que tiene este hospital, que lo pude recorrer ayer, la verdad que nunca vi en la salud pública algo de este nivel", declaró el presidente de Lotería.

 

 

Colaboración en tecnología y equipamiento

 

Ibarra detalló que la colaboración de Lotería se centró en la provisión de equipamiento clave: "Nosotros colaboramos con Camas de Última Tecnología, y bueno con televisores, algunos equipamiento tecnológico, que es una partecita pero es importante al fin para esta inauguración".

 

 

El funcionario adelantó que, si bien se trata de un "gigante" con inauguraciones por etapas, Lotería ya está comprometida con futuras necesidades. "Todavía faltan otras etapas de inauguración, faltan salas también que hay que equipar con televisores, sillas, bueno ya nos estuvieron pidiendo algunas cosas así que trataremos de cumplir como lo venimos haciendo a lo largo de este año y por la importancia que va a tener esto no solo para Trelew sino para toda la provincia".

 

 

Esfuerzo mancomunado e impacto social

 

Ibarra subrayó que el nuevo hospital es el resultado de un esfuerzo conjunto de diversos organismos. "Es importante el aporte social de Lotería, ¿no? Es importante porque acá se mancomunaron varios organismos, la Fundación del Banco, Lotería, bueno la provincia que hizo el mayor esfuerzo también con una inversión creo que de más de 6 mil millones de pesos".

 

 

