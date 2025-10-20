14°
20 de Octubre de 2025
Lunes inestable en Esquel: Se esperan lluvias con ráfagas de viento de hasta 68 km/h

La probabilidad de precipitaciones se mantiene alta (80-90%) durante gran parte del día. La temperatura máxima prevista es de 13° a media mañana.
La jornada de hoy, lunes 20 de octubre, presenta condiciones climáticas inestables en Esquel, con alta probabilidad de lluvias débiles durante gran parte del día y fuertes ráfagas de viento del Noroeste y Oeste.

 

La mañana comienza con cielo nublado y temperaturas frescas. A partir de las 8:00 horas, se esperan lluvias débiles con una probabilidad del 80% y una temperatura de 10°. Los vientos serán del Noroeste con ráfagas de hasta 37 km/h.

 

El clima se mantendrá con precipitaciones durante la mañana y la tarde, con los momentos de mayor intensidad de viento:

 

  • A las 11:00 horas, la temperatura subirá a 13° con lluvias débiles (80% de probabilidad), y los vientos del Noroeste alcanzarán ráfagas de hasta 68 km/h.

     

  • A las 14:00 horas, con 11° de temperatura, se mantiene la lluvia débil (90% de probabilidad) y las ráfagas del Oeste serán de hasta 67 km/h.

     

  • A las 17:00 horas, la temperatura se mantendrá en 11° con lluvia débil (80% de probabilidad) y ráfagas del Oeste de hasta 63 km/h.

     

Hacia la noche, las precipitaciones cesarán y el cielo presentará nubes y claros. A las 20:00 horas se esperan 8° con ráfagas de hasta 46 km/h. Finalmente, a las 23:00 horas, la temperatura descenderá a 5° con vientos del Noroeste de hasta 35 km/h.

