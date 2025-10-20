14°
20 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El quirófano móvil ofrecerá castración y desparasitación gratuita en el barrio Ceferino

Desde el lunes, el operativo se desarrollará en el Grupo Joven Ceferino. Las atenciones serán los lunes, miércoles y viernes a las 13:30, y los martes y jueves desde las 8:30. En esta ocasión no se aplicará la vacuna antirrábica.
Por Redacción Red43

El quirófano móvil municipal continúa recorriendo los barrios de Esquel y esta semana llegará al barrio Ceferino, donde se brindarán servicios gratuitos de castración y desparasitación para perros y gatos.

 

Las atenciones se realizarán en el Grupo Joven Ceferino, con el siguiente cronograma:

 

- Lunes, miércoles y viernes a las 13:30 horas

 

- Martes y jueves desde las 8:30 horas

 

En esta oportunidad no se aplicará la vacuna antirrábica, aunque el servicio se retomará próximamente en futuras jornadas del programa.

 

 

R.G.

 

