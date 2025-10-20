La Asociación Hotelera y Gastronómica de la Comarca Los Alerces convoca a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la Comarca Los Alerces informó la convocatoria a sus asociados para participar de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre de 2025 a las 18 horas, en las instalaciones del Hotel Sol del Sur, ubicado en 9 de Julio 1086 de la ciudad de Esquel.

Durante el encuentro se abordará el siguiente Orden del Día:

- Elección de dos asociados para la firma del acta de la asamblea.

- Explicación del motivo del llamado fuera de término.

- Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, finalizado el 31 de diciembre de 2024.

- Renovación de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por un nuevo mandato de dos años.

R.G.