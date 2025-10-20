Un conductor perdió el control de su vehículo en Ruta 40 norte

Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervinieron en un accidente sobre la Ruta Nacional 40 norte, a la altura de la Piscicultura, donde un vehículo terminó despistado al costado de la calzada.

Al llegar al lugar, personal de Bomberos y Policía constató que el conductor viajaba solo y no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar tareas de rescate ni traslado sanitario.

Momentos antes, otra dotación había sido convocada al barrio Esperanza, por una quema de pastizales en zona de las escuelas, donde los vecinos lograron controlar el fuego antes de la llegada de los bomberos.

O.P.