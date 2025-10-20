15°
Lunes 20 de Octubre de 2025
20 de Octubre de 2025
La semana arranca con aroma a tierra mojada

Tras un fin de semana primaveral, el inicio de semana llega con lluvias, y alerta amarilla por viento y precipitaciones para la tarde.
La Comarca Andina amaneció este lunes 20 de octubre con lluvia y un aire fresco que anuncia el cambio de frente. Después de un fin de semana de sol y temperaturas templadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada marcada por precipitaciones de variada intensidad, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando rige una alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes.

 

Las temperaturas oscilarán entre 6 °C y 11 °C, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, principalmente desde el sector oeste y suroeste. Se esperan acumulados de entre 10 y 20 mm, con registros más altos en zonas de montaña.

 

Durante la mañana, se registran lluvias débiles y viento moderado, con sensación térmica en torno a los 10 °C. Por la tarde, las precipitaciones se intensificarán y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 90 km/h. Hacia la noche, se prevé que las condiciones comiencen a mejorar gradualmente, con nubosidad variable y descenso térmico.

 

 

Resumen del día – SMN

 

  • Probabilidad de lluvia: 40–70% durante toda la jornada

     

  • Temperaturas: mínima 6 °C / máxima 11 °C

     

  • Viento: oeste y suroeste, entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 90 km/h

     

  • Alertas: amarilla por lluvia y viento

     

Y mientras el cielo se encapota, este 20 de octubre también se celebran varias efemérides: el Día del Pediatra, el Día Internacional del Chef, el Día Mundial de la Osteoporosis y el Día Mundial de la Estadística

 

 

 

O.P.

 

