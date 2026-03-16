Camión con caballos estuvo a punto de volcar en la Ruta 40

Un operativo de emergencia se desplegó el domingo por la noche en el norte de El Bolsón luego de que un camión que transportaba caballos quedara al borde del vuelco sobre la Ruta Nacional 40.

De acuerdo con la información brindada por los bomberos, el llamado de alerta se recibió pasadas las 20 hs a través de Seguridad Vial, que informó sobre un accidente en la Ruta 40 Norte, en inmediaciones del puesto caminero de la Policía.

Al llegar al lugar, el personal de emergencia se encontró con un camión Ford 350 que transportaba un carro con dos caballos, el cual se encontraba en una situación inestable y a punto de volcar.

Ayuda de una grúa que pasaba por el lugar

Ante el riesgo de vuelco, los bomberos procedieron a asegurar la escena y estabilizar el vehículo.

El conductor de una grúa que circulaba por la zona se ofreció a colaborar y prestó asistencia para sostener y estabilizar el camión. Gracias a esa intervención conjunta, el vehículo pudo ser asegurado y se evitó que terminara volcando sobre la ruta.

Cómo estaban los caballos

Una vez estabilizada la situación, los rescatistas verificaron el estado de los dos caballos que eran transportados en el carro. Según informaron desde el cuartel de bomberos, los animales fueron retirados del lugar por sus propietarios.

O.P.