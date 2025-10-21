De Westeros a las Cataratas: Emilia Clarke, la 'Madre de Dragones', de paseo por nuestro país

La tranquilidad de la provincia de Misiones y la inmensidad de Jujuy se vieron alteradas por una visita de realeza, aunque de la ficción: Emilia Clarke, la mundialmente famosa actriz que interpretó a Daenerys Targaryen, la "Madre de Dragones", en la serie éxito de HBO, Game of Thrones, estuvo de vacaciones en Argentina.

Lejos de los dragones y los Siete Reinos de Westeros, la estrella británica de 38 años se mostró maravillada con los paisajes y las experiencias locales, documentando su travesía a través de su cuenta de Instagram. Clarke resumió su viaje con una frase que rápidamente se viralizó: "Por fin y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas".

Su itinerario de viaje demostró un interés por algunos de los destinos más icónicos del país. La actriz se fotografió ante las impresionantes caídas de las Cataratas del Iguazú en Misiones, un paisaje natural que, según las reacciones de sus seguidores, la dejó visiblemente impactada.

Su recorrido fue federal: Clarke exploró el norte, llegando hasta las Salinas Grandes en Jujuy, donde se entregó al clásico juego de perspectiva fotográfica. Además, se permitió una inmersión total en la naturaleza al experimentar el glamping de lujo en la zona y deleitarse con la gastronomía local, incluyendo el infaltable mate y los alfajores de maicena.

Incluso la Capital Federal tuvo su momento de celebridad: la actriz paseó por el tradicional barrio de San Telmo, donde posó en la icónica Galería Solar de French, con su techo de paraguas que simula la bandera argentina.

Cabe destacar que, antes de que la propia actriz hiciera públicas sus postales, a comienzos de octubre se había viralizado un video de Clarke sentada en un bar de Palermo disfrutando de un chai latte, manteniendo un perfil bajo que, sin embargo, no pasó desapercibido para los fanáticos más atentos.

La visita, que se mantuvo con un bajo perfil en el ámbito local, no pasó desapercibida en sus redes sociales. Cada fotografía compartida generó una oleada de comentarios de argentinos sorprendidos y emocionados. Emilia Clarke se suma así a la lista de celebridades internacionales que eligen a Argentina como destino de descanso, promoviendo de manera espontánea la belleza de sus provincias a millones de seguidores en todo el mundo.

E.B.W.