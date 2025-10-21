14°
Martes con nubes y viento moderado en Esquel

El día se mantendrá fresco y ventoso en Esquel, con cielo mayormente nublado, sin lluvias y temperaturas entre 6 y 11°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 21 de octubre una jornada fresca y algo ventosa en Esquel. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 8°C.

 

Hacia la tarde, el panorama se tornará mayormente nublado, con una temperatura máxima prevista de 11°C. En este período podrían registrarse ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h, provenientes del sector oeste, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones (entre 0 y 10%).

 

Durante la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con temperaturas descendiendo hasta los 6°C y vientos del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

 

En resumen, será un martes estable, con escasa posibilidad de lluvias pero con presencia de viento moderado, típico de la primavera cordillerana. 

 

 

