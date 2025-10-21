17°
Comarca Andina, Argentina
Después de la lluvia, vuelve el sol

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca pero con mejoras: tras las lluvias de ayer, el martes 21 de octubre traerá algo de sol por la tarde y ráfagas desde el oeste. Las máximas rondarán los 13°.
Tras un lunes pasado por agua, la Comarca Andina amanece este martes con un respiro.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el 21 de octubre comenzará mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 6 grados y viento leve del sudoeste.

 

Durante la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40%, y viento moderado del oeste, que podría alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.
La temperatura máxima rondará los 13°C.

 

 

Hacia la noche, el cielo se irá despejando, dejando paso a un clima más estable y una mínima estimada en 6°C.

 

Mientras tanto, el día invita a tomarse un respiro: el Día Mundial del Ahorro de Energía recuerda la importancia de un uso más consciente de los recursos, el Día del Trabajador del Seguro celebra a quienes garantizan la protección frente a riesgos, y el aniversario del Radio Club Argentino evoca los inicios de la comunicación radial en el país, allá por 1921.

 



