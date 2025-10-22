14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut DeportesJorge Fernándezcomuna rural de carrenleufuFrontera Trail
22 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

"Esta fue una carrera muy linda y muy exigente"

Lo señaló el Veterano de Guerra Jorge Fernández, quien se animó a los 5km del Frontera Trail.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se propuso cambiar su forma de vida, de mejorar su salud, de ir al gimnasio, tener una nutricionista, salir a caminar o a correr y, sobre todo, bajar de peso.

 

Jorge Fernández remarcó que después de la pandemia, dejó de correr. "Esta es la segunda carrera que hago. Para esta estuve mejor preparado que para la anterior, que fueron de 8km. "Esta fue una carrera muy linda y muy exigente", remarcó además.

 

"La subida hasta el cóndor es la parte más complicada, mucho barro mucha piedra y por ahí me anduve cayendo, pero uno siempre quiere seguir, seguir y seguir".

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"
3
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
4
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
5
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -