22 de Octubre de 2025
Se propuso cambiar su forma de vida, de mejorar su salud, de ir al gimnasio, tener una nutricionista, salir a caminar o a correr y, sobre todo, bajar de peso.
Jorge Fernández remarcó que después de la pandemia, dejó de correr. "Esta es la segunda carrera que hago. Para esta estuve mejor preparado que para la anterior, que fueron de 8km. "Esta fue una carrera muy linda y muy exigente", remarcó además.
"La subida hasta el cóndor es la parte más complicada, mucho barro mucha piedra y por ahí me anduve cayendo, pero uno siempre quiere seguir, seguir y seguir".
