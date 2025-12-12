Importantes descuentos para participar en el torneo “Casa del Dragón”

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - En tiempos de crisis hay que agudizar el ingenio. Uno no se puede quedar quieto. Siempre hay que estar en movimiento y más cuando sabemos (hasta el hartazgo) que el deporte salvará al mundo.

El Torneo de Handball “Casa del Dragón” es un torneo que tiene cada vez mayor nivel, que todos quieren participar, aunque los cupos son limitados.

La tercera edición se llevará a cabo durante el fin de semana largo de Carnaval, desde el sábado 14 al martes 17 de febrero, jugándose todos los partidos en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

Claro que hay muchos datos a tener en cuenta. Las inscripciones ya están abiertas y, si se anotan antes del 30 de diciembre, habrá un descuento del 20% en el valor de las inscripciones.

Además, para los equipos de afuera hay otro beneficio que no debería descartarse. Quienes se alojen en Trevelin, precisamente en algún establecimiento registrado en la Secretaría de Turismo (sean cabañas, residenciales, hostel o departamentos registrados), la organización le hace otro descuento, en este caso de un 15% al costo de la inscripción.

Después, tal vez, los mismos dueños del alojamiento les haga otro descuento por la cantidad de días y personas alojadas.

Puro beneficio. Mucho de ingenio para que el torneo se haga realidad.

Hay que tener en cuenta que un total de 16 equipos podrán participar de este torneo (cupo para ocho varones y ocho mujeres), siendo la categoría Libres, es decir para jugadores (y jugadoras) que nacieron desde 2009 en adelante, es decir para mayores de 16 años.

“Lo que estamos ofreciendo es una inscripción anticipada, antes del 30 de diciembre, con un descuento del 20% y, quienes puedan acreditar el alojamiento en la localidad de Trevelin, en alojamientos habilitados tendrán un 15% de descuento extra en la misma inscripción”, lo señaló Marcela Amen, una de las organizadoras del certamen.

Las inscripciones tienen un costo de 500 mil pesos por equipo, por ende, de anotarse antes de fin de año el descuento será importante, y si los equipos son de afuera y se alojan en Trevelin, mucho más.

“Hay equipos de Ushuaia que ya están confirmados, equipos de la provincia de Chubut y hay jugadores que participan en la FEMEBAL que estarán presentes, por eso el torneo será de mucho nivel”.

“Las dos ediciones anteriores fueron muy buenas y con mucha convocatoria. Calculamos que esto va a seguir creciendo. Tenemos muchas ganas que este torneo sea nacional” sentenció, además.

“Para nosotros es importante contarles esta iniciativa que estamos teniendo junto con la Secretaría de Turismo, que tiene que ver con seguir acompañando al crecimiento del deporte y cómo hacer para fomentar que los equipos que vienen, porque hay veces que los equipos vienen y terminan no alojándose en Trevelin, lo hagan con un importante beneficio” lo señaló el secretario de Deportes de Trevelin, el profesor Carlos Sainz.

“Este descuento especial que hacemos para todo aquel equipo o competidor que se aloje en Trevelin, es un poquito la forma que tiene la Secretaría de Deportes de colaborar con esto, con la ocupación y con extender la temporada”.

“Si bien esto nos toca en pleno verano, durante un fin de semana largo, esta modalidad se implementará durante el año para los diferentes torneos y eventos que hagamos”, destacó además.

Que todo aquel equipo o competidor que se aloje en cabañas o alojamientos habilitados de Trevelin, tendrán un descuento puntual en la inscripción, más allá del precio que les puedan hacer cada uno de los alojamientos.

Los equipos interesados para participar en Casa del Dragón podrán comunicarse al celular 2945 465208.