Para Valeska y Sergio la experiencia fue increíble. "Dos por uno, competencia y un lugar hermoso" destacó Sergio.

Por su parte, Valeska remarcó que "es muy linda la ruta, es preciosa y la vista que se tiene desde la montaña, vale la pena hacer esta carrera".

Vinieron a pasear, a conocer nuevas rutas para caminar y además lo hicieron con una preciosa carga, una pequeña criatura que disfrutó del paisaje. Sin dudas, un día de la madre diferente para esta mujer chilena.