Esquel, Argentina
Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
deportes
Por Redacción Red43

"Vale la pena hacer esta carrera"

Solo tenían que cruzar el puente para adentrarse a un lugar encantador. Un lugar similar a Palena, de donde son originarios.
Para Valeska y Sergio la experiencia fue increíble. "Dos por uno, competencia y un lugar hermoso" destacó Sergio.

 

Por su parte, Valeska remarcó que "es muy linda la ruta, es preciosa y la vista que se tiene desde la montaña, vale la pena hacer esta carrera".

 

Vinieron a pasear, a conocer nuevas rutas para caminar y además lo hicieron con una preciosa carga, una pequeña criatura que disfrutó del paisaje. Sin dudas, un día de la madre diferente para esta mujer chilena.

 

 

