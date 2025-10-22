"El circuito está condimentado, tiene de todo"

De hecho corrió el día anterior en Esquel y se acercó hasta Carrenleufu para ser parte de la fiesta del Frontera Trail. "Me sentí muy bien, el circuito está bien condimentado, tiene barro, agua, desnivel, está bueno, bien condimentado, muy bonito todo", destacó Omar apenas llegó a la meta.

Y justo cuando hablábamos con él, apareció Cynthia Duflos, "contenta porque me acompañaron mis tres hijos en el día de la madre". Para Cynthia la carrera estuvo linda, un circuito bastante trabado y el tiempo hermoso para correr. "hubo un poquito de viento arriba, pero la verdad super disfrutable y ojalá esta carrera quede en el calendario".