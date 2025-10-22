15°
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Bomberos realizarán inspecciones técnicas en comercios e industrias

Tras un acuerdo con el Municipio, el cuartel de Bomberos de Lago Puelo realizará inspecciones técnicas de seguridad en comercios e industrias de la localidad para mejorar la prevención y la habilitación comercial.
La Municipalidad de Lago Puelo firmó un convenio de colaboración y asistencia técnica con la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, con el objetivo de reforzar la seguridad edilicia y la prevención de incendios en todo el ejido municipal.

 

El acuerdo fue rubricado por el intendente Iván Fernández y el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Diego Burton, en un encuentro desarrollado en el edificio municipal.

 

Inspecciones técnicas

 

A partir de este convenio, el personal especializado del Cuartel de Bomberos realizará inspecciones técnicas de seguridad en comercios, industrias y servicios del municipio.
Estas verificaciones serán parte del proceso de otorgamiento y renovación de habilitaciones comerciales, buscando garantizar que cada espacio cumpla con las normas de seguridad y prevención de incendios vigentes.

 

 

El intendente Iván Fernández manifestó la importancia del trabajo conjunto:

 

“Este tipo de acuerdos reflejan el compromiso de nuestra gestión con la seguridad, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de nuestras instituciones locales”, expresó.

 

 

Apoyo al cuartel

 

El convenio permitirá que el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo cuente con un nuevo ingreso económico destinado a sostener sus tareas operativas y de servicio.

 

También se prevé la capacitación y actualización técnica del personal bomberil.

 

El presidente de la entidad, Diego Burton, valoró el acompañamiento municipal y subrayó:

 

“Estos convenios ayudan a sostener el trabajo diario de los bomberos y a mejorar la seguridad en todo el ejido”.

 

 

O.P.

 

