Bomberos realizarán inspecciones técnicas en comercios e industrias

La Municipalidad de Lago Puelo firmó un convenio de colaboración y asistencia técnica con la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, con el objetivo de reforzar la seguridad edilicia y la prevención de incendios en todo el ejido municipal.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Iván Fernández y el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Diego Burton, en un encuentro desarrollado en el edificio municipal.

Inspecciones técnicas

A partir de este convenio, el personal especializado del Cuartel de Bomberos realizará inspecciones técnicas de seguridad en comercios, industrias y servicios del municipio.

Estas verificaciones serán parte del proceso de otorgamiento y renovación de habilitaciones comerciales, buscando garantizar que cada espacio cumpla con las normas de seguridad y prevención de incendios vigentes.

El intendente Iván Fernández manifestó la importancia del trabajo conjunto:

“Este tipo de acuerdos reflejan el compromiso de nuestra gestión con la seguridad, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de nuestras instituciones locales”, expresó.

Apoyo al cuartel

El convenio permitirá que el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo cuente con un nuevo ingreso económico destinado a sostener sus tareas operativas y de servicio.

También se prevé la capacitación y actualización técnica del personal bomberil.

El presidente de la entidad, Diego Burton, valoró el acompañamiento municipal y subrayó:

“Estos convenios ayudan a sostener el trabajo diario de los bomberos y a mejorar la seguridad en todo el ejido”.

O.P.