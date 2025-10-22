Entre sol y nubes, el miércoles ofrece una pausa antes del regreso de la lluvia

El amanecer se presenta fresco, con unos 4°C a 6°C y cielo despejado en gran parte de la Comarca Andina. Sin embargo, con el correr de la mañana las nubes comenzarán a ganar terreno, anticipando un miércoles parcialmente nublado, ideal para aprovechar al aire libre antes del descenso térmico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones en todo el día:

Mañana: algo nublado, viento del oeste entre 23 y 31 km/h.

Tarde: mayormente nublado, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h y una máxima cercana a los 16°C–18°C .

Noche: templada, con unos 9°C y viento moderado.

Ayer, el sol fue protagonista y muchos disfrutaron del aire cordillerano sin abrigo pesado. Hoy, en cambio, el cielo se irá cubriendo lentamente, aunque el ambiente se mantendrá agradable.

Lo que viene: cambio de tiempo desde el jueves

La estabilidad será breve:

Jueves 23: regresa la lluvia, con máxima de 12°C y probabilidad de precipitación del 64%.

Viernes 24: continuará parcialmente nublado y con lluvias intermitentes (51% de probabilidad).

Por eso, hoy es el día ideal para adelantar tareas al aire libre o disfrutar de una caminata antes del regreso del clima húmedo.

Efemérides del día

El 22 de octubre se conmemora en Argentina el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, fundadas en 1977.

También se celebra el Día Internacional de la Tartamudez, una fecha para promover la comprensión y el acompañamiento hacia quienes conviven con esta condición del habla.

O.P.