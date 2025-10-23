El Concejo Deliberante viste el lazo rosa de la prevención contra el Cáncer

El Melipal se vistió de rosa, y en la sesión del Concejo Deliberante de hoy, la concejal Paula Daher Scaglioni se tomó unos minutos para explicar el motivo.

“El pasado 19 de octubre se celebró el día internacional de lucha contra el Cáncer de Mama”, apuntó, remarcando el rol de ALCEC: “La asociación que hace 18 años en nuestra ciudad crea conciencia para que las mujeres nos practiquemos los controles y tengamos diagnósticos temprano porque la prevención salva vidas”.

Prevención, detección temprana y declaraciones de interés municipal: “para el fortalecimiento del servicio del hospital de Esquel, está la remera de la tercera carrera para concientizar y este año específicamente también con la prevención del cáncer de próstata Este cuerpo legislativo ha declarado interés municipal esa carrera”.

Controles en Epuyén y Cushamen, son otros avances que ALCEC comparte y difunde a través de una carta que leyó la concejal: “Acercando estudios y consultas médicas a lugares donde muchas veces el acceso a la salud es más difícil. Uno de los grandes logros de este año fue haber implementado un circuito completo de atención donde cada paciente no solo accede a su mamografía, sino también a la consulta médica y la lectura del estudio, permitiendo contar con un diagnóstico y continuar con el acompañamiento necesario”.

Daher Scaglioni se tomó unos minutos para referirse a las elecciones: “El hartazgo de la clase política, el hartazgo de tener que ir a votar”, señaló respecto a lo que escucha desde los vecinos: “Es importante que podamos elegir. También entiendo ese hartazgo cuando venimos de años de desidia de promesas incumplidas, de anuncios tras anuncios y que las obras no se concreten”.

La concejal defendió la gestión municipal y provincial: “No es simplemente una foto cuando uno realiza los anuncios”, destacando la escuela de Paso de Indios “ya es la cuarta en lo que va de la gestión”.

También marcó la inauguración del Hospital de Alta Complejidad en Trelew y otros anuncios provinciales: “esa obra había quedado inconclusa y hace unos días se pudo inaugurar Lo mismo, la interconexión del gasoducto que va a permitir las conexiones de gas natural a varias familias de La Cordillera Y también la inauguración de una obra que hacía más de 20 años que fue La Doble Trocha También una obra abandonada entre Trelew y Puerto Madryn”.

A nivel local, la concejal hizo un repaso de los últimos anuncios: “En nuestra ciudad también estamos viendo los avances en la Plaza del Cielo, todas las inversiones, la construcción de un hotel después de 40 años, la nueva plantación de lavanda. Hace dos días también anunciaron el plan de techos”.

La concejal concluyó resaltando la formación en oficios: “para que en realidad se transforme el asistencialismo en dignificar a los vecinos” y obras como el Centro de Encuentro como un espacio que cumpla su total función: “No han quedado solo en promesas de campaña, sino que estamos viendo realmente las obras realizadas”.

SL