Invitan a curso gratuito de Comunicación y Turismo

La Oficina de Turismo de El Hoyo abrió la inscripción para el curso gratuito de Comunicación orientada al Turismo, una capacitación para mejorar las habilidades de redacción, uso de redes sociales y diseño de contenidos vinculados a la actividad turística.

Las clases comienzan el viernes 31 de octubre, y se desarrollarán en el Salón de la Oficina de Turismo, de 17 a 19 horas, con una duración total de ocho encuentros.

Potenciar la comunicación del turismo local

El principal objetivo del taller es capacitar a emprendedores, trabajadores y estudiantes del sector turístico en el uso apropiado de redes sociales, la creación de contenidos atractivos y la comunicación efectiva de servicios y experiencias.

La formación estará dividida en tres módulos:

Módulo 1: Redacción y Comunicación.

Módulo 2: Introducción a las redes sociales.

Módulo 3: Diseño y Realización.

Abierto a toda la comunidad

La capacitación es abierta a la comunidad y especialmente orientada a quienes trabajan en el ámbito turístico, como emprendedores, guías, prestadores y estudiantes del área.

La inscripción puede realizarse de manera presencial en la Oficina de Turismo o vía telefónica al (294) 441-3227.

O.P.