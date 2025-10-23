Se sumó Fontana de Trevelin pero se bajó otro equipo de Independiente de Trelew

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - En el momento en que las organizadoras pudieron subsanar el inconveniente en la categoría +40 años tras la deserción de Independiente de Trelew con la incorporación de Fontana de Trevelin, en las últimas horas las integrantes de El Molino Newcom recibieron otra noticia desde Trelew: la categoría +60 años de Independiente tampoco se presentará a jugar en el torneo de Trevelin.

Por ende, el hueco libre ahora es en la categoría más grande del Newcom, es decir en la +60 años donde hasta el momento son 11 los equipos que están confirmados de un total de 12.

Por eso, se solicita a través de este medio, que los equipos interesados se comuniquen de manera urgente al +54 9 2945 59-1771 para poder ser parte de esta fiesta del Newcom en la Cordillera.

Recordemos que la Copa Challenger de Newcom Femenino se jugará durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre en el Polideportivo de Trevelin donde estarán dispuestas tres canchas para la realización de este torneo.

Las inscripciones tienen un costo de 100 mil pesos (además del pago de arbitraje) en tanto hay que destacar que El Molino Newcom, organizadora de este torneo, entregará en premios un total de 3 millones de pesos, (dinero en efectivo) a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Debemos señalar que es una verdadera pena que las ultimas campeonas del torneo no puedan estar presentes este año en Trevelin, ya que las chicas +40 de Independiente de Trelew avisaron hacer un par de días que no podían estar presente en el certamen y, a partir de ese momento, las organizadoras se pusieron a trabajar en busca de un equipo sustituto siendo Fontana de Trevelin.

Ahora bien, cuando se suponía que estaba todo encaminado, en el mediodía de este jueves llegó otra noticia: Independiente de Trelew tampoco se presentará a jugar en la categoría +60 años y entonces quedó esta vacante libre para el torneo.

Claro que, a tres semanas del certamen, las organizadoras ya están trabajando en otras cuestiones que tiene que ver con el conseguir sponsor para el torneo, como así también generar distintas actividades para conseguir recursos.

Entre ellos sacaron a la venta unos bonos, que será sorteado el día 15 de noviembre, cuyo premio principal será de 100.000 pesos en vale de combustible, luego sortearán un cordero y también pizzas para ocho personas (sin bebidas).

Claro que no es la única movida que están realizando, porque también pondrán a la venta una musculosa sublimada con el campo de tulipanes y una frase relacionada en contra de la violencia hacia la mujer.

Todo sirve para juntar fondos y que los visitantes se lleven los mejores recuerdos de Trevelin.

ESTOS SON LOS EQUIPOS

Tras la baja del torneo de los dos equipos de Independiente de Trelew y la posterior confirmación de Fontana de Trevelin, el listado de equipos que tomarán parte del torneo son los siguientes:

Categoría +40 años (total 8 equipos): Fontana de Trevelin, Anay de Lagunita Salada, Sudestada de Trelew, Afroditas de Paso del Sapo, Arrayanes de Lago Puelo, Abrojal de Esquel, Eluney de Comodoro Rivadavia y Dragonas de Gobernador Costa.

Categoría +50 años (total 16 equipos): Newen de Junín de Los Andes, Eluney de Comodoro Rivadavia, Del Sur de Neuquén, Rawson Cap de Rawson, Águilas Doradas de Esquel, Lihue de Neuquén, Luciérnagas de Lago Puelo, RK8 de Comodoro Rivadavia, Suyai de Trelew, Aneley de Zapala, Choiques de Trelew, Gigantes Patagónicos de Neuquén, Toninas de Rawson, Tuma de Comodoro Rivadavia, Sudestada de Trelew y Newen de Comodoro Rivadavia.

Categoría +60 años (total 11 equipos - falta uno): Es lo que hay de Villa La Angostura, Choiques de Trelew, Del Campo de Esquel, Del Sur de Neuquén, Eluney de Comodoro Rivadavia, Águilas Doradas de Esquel, Las Nahuel de Bariloche, Tuma de Comodoro Rivadavia, Toninas de Rawson, Sudestada de Trelew y Deportivo Senguer de Alto Río Senguer.