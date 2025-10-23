Jornada ventosa y con lluvias aisladas por la tarde en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 23 de octubre Esquel tendrá una jornada fresca y ventosa. Durante la mañana se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 7°C y vientos del oeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, podrían registrarse lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación que varía entre el 10 y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 10°C, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y el viento rotará al sudoeste, manteniendo ráfagas fuertes que podrían alcanzar los 59 km/h. La temperatura descenderá a unos 5°C, cerrando una jornada típica de la primavera cordillerana, con cambios de tiempo y fuertes vientos.

