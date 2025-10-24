Murió y la mujer lo dejó solo: el misterio en una habitación de un hotel alojamiento

La tranquila localidad de La Curva de Termas del Río Hondo, en Santiago del Estero, fue sacudida por un impactante suceso que involucra la muerte de un hombre dentro de un hotel alojamiento. Los eventos se desarrollaron en un establecimiento situado a la altura del kilómetro 1205, dando inicio a una investigación que aún continúa su curso.

Todo comenzó en la mañana del jueves, cuando José Luis Lescano, de 59 años y residente del barrio Obrero de Las Termas, llegó al hotel acompañado de una mujer en una camioneta Ford Ranger gris. Momentos después, el hombre fue hallado sin vida, mientras que la mujer que lo acompañaba había desaparecido sin dejar pistas.

Fue la dueña del hotel quien alertó a la policía a eso de las 10:30 de la mañana, tras descubrir al hombre inerte en la habitación identificada con el número 3. Según relatan los testigos, la mujer que acompañaba a Lescano abandonó el hotel poco tiempo después de ingresar a la habitación, emprendiendo una huida misteriosa que ahora es el foco de investigación de las autoridades.

La situación se tornó aún más misteriosa cuando la policía, encabezada por la División Criminalística y supervisada por el fiscal de turno Emanuel Sabater, empezó a recolectar evidencia en el lugar. La habitación fue cuidadosamente examinada en búsqueda de pistas que pudieran arrojar luz sobre el incidente, mientras que el cuerpo de Lescano fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad Capital. Allí, se llevará a cabo una autopsia que resulte crucial para determinar las causas de su muerte.

En un intento por seguir las huellas del misterio, las fuerzas del orden público también confiscaron la camioneta usada por el fallecido, junto con $90.000 en efectivo, una botella de gaseosa, un celular, y varios objetos personales. Paralelamente, el fiscal Sabater ha pedido que se trace el recorrido del automóvil a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para obtener pistas sobre la identidad y paradero de la mujer.

Hasta ahora, la identidad de la acompañante sigue siendo un enigma, y los esfuerzos se concentran en identificarla y descubrir qué fue lo que realmente ocurrió en la fatídica mañana en el hotel de La Curva de Termas del Río Hondo. La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas horas se obtengan resultados significativos que permitan esclarecer este desconcertante caso.