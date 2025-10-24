Vecinos de Trelew alertan por la presencia de un puma en zona urbana

Vecinos de la zona sur de calle Murga, en Trelew, reportaron la presencia de un gran puma caminando durante la noche frente a las viviendas, pasando el puente San Cristóbal.

El felino fue filmado por un vecino, y se montó un operativo para dar con el animal y evitar que resulte herido o que cause daño a personas o mascotas. Aunque ya circulan rumores de que atacó a un caballo.

No es la primera vez que se observan felinos de este tipo en la ciudad. Hace aproximadamente un mes, un puma apareció en una chacra cercana a Trelew, sin embargo, no se sabe si se trata del mismo ejemplar o de otro que se ha perdido.

Por calle Murga circula gran cantidad de personas a pie o corriendo. Si se produce un encuentro con el animal, se recomienda quedarse quietos, levantar los brazos y gritar para ahuyentarlo, ya que por lo general los pumas huyen y no atacan a las personas.

En esta ocasión, los vecinos siguieron al animal para intentar ahuyentarlo y que abandone la zona urbana, mientras continúan las tareas para resguardar tanto al felino como a la comunidad.

