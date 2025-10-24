10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trelew
24 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vecinos de Trelew alertan por la presencia de un puma en zona urbana

Un video muestra a un gran felino caminando de noche por la calle Murga, frente a viviendas. No sería la primera vez que ocurre un hecho de estas características en la ciudad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vecinos de la zona sur de calle Murga, en Trelew, reportaron la presencia de un gran puma caminando durante la noche frente a las viviendas, pasando el puente San Cristóbal. 

 

El felino fue filmado por un vecino, y se montó un operativo para dar con el animal y evitar que resulte herido o que cause daño a personas o mascotas. Aunque ya circulan rumores de que atacó a un caballo. 

 

No es la primera vez que se observan felinos de este tipo en la ciudad. Hace aproximadamente un mes, un puma apareció en una chacra cercana a Trelew, sin embargo, no se sabe si se trata del mismo ejemplar o de otro que se ha perdido.

 

Por calle Murga circula gran cantidad de personas a pie o corriendo. Si se produce un encuentro con el animal, se recomienda quedarse quietos, levantar los brazos y gritar para ahuyentarlo, ya que por lo general los pumas huyen y no atacan a las personas.

 

En esta ocasión, los vecinos siguieron al animal para intentar ahuyentarlo y que abandone la zona urbana, mientras continúan las tareas para resguardar tanto al felino como a la comunidad.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trío sexual en la calle y sobre un colchón de dos plazas terminó con agresiones y amenazas
2
 De Natatorio N° 2 a Playón del Chanico: La Municipalidad avanza en la recuperación de obras abandonadas
3
 "Tenían que cuidarlo, no matarlo": Jefes policiales y un sargento son juzgados por jurados por la muerte de Tino John
4
 ¡Atención vecinos! Comenzó la veda electoral
5
 Tras 11 años de abandono, el Natatorio N° 2 del Barrio Badén será inaugurado con una inversión municipal de $400 millones
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -