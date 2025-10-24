La Escuela Secundaria N° 705 inauguró su tercera Feria del Libro

En la mañana de ayer se llevó a cabo el acto de apertura de la 3ª Feria del Libro de la Escuela Secundaria N° 705 “Néstor González Salvatierra”, bajo el lema “En las palabras leídas rememoramos la infancia vivida”.



El evento contó con la presencia del intendente de Trevelin, Héctor Ingram, acompañado por integrantes del ejecutivo municipal, como el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera; el subsecretario de Espacios Verdes, Alan Krieger; y el director de Gobierno, Marcelo Sosa.



Durante la jornada, estudiantes de 5° año presentaron una muestra alusiva a los ponchos típicos de cada provincia argentina, destacando la riqueza cultural y la identidad nacional.



La feria incluyó también una variada exposición de stands con contenidos culturales, científicos, literarios y educativos, elaborados por estudiantes junto a sus docentes, promoviendo la lectura, la creatividad y el aprendizaje colectivo.



La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes expresa un especial agradecimiento al director de la institución, Daniel Poza, por la invitación y por su compromiso en la organización de este tipo de eventos, que fortalecen el aprendizaje, estimulan el desarrollo cultural y promueven la participación activa de las juventudes en la vida educativa y comunitaria.