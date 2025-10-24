10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El sábado 1 de noviembre será en Esquel "La Noche de Los Museos"

Una decena de espacios locales abrirán sus puertas durante toda la jornada, con visitas guiadas y poniendo en valor la historia local.
Por Redacción Red43

Esquel será parte de "La Noche de los Museos", un evento cultural organizado en forma conjunta con varios museos e instituciones culturales. Durante el evento, los establecimientos se encuentran abiertos durante la tarde y parte de la noche. El evento busca acercar visitantes a las instituciones culturales.

 


La jornada será organizada desde el Museo Histórico de la Subsecretaría de Cultura de Esquel e invita a disfrutar de un recorrido por nuestra historia y nuestra cultura.

 

El sábado, desde las 10 de la mañana habrá un extenso cronograma de actividades en distintos espacios e instituciones de valor patrimonial, con visitas guiadas especificas y del que serán parte:

 

El Paseo Ferroviario en el predio de La Trochita, Roggero y Brun, desde la mañana y en distintos horarios.
Museo Lituano de Olgbrun, Villa Ayelén,  desde las 17 horas.
Club Andino Esquel, Avenida Ameghino 1346, 17 horas.
Museo de Culturas Originarias, Ruta 40, desde las 10 horas.
Capilla Galesa Seion, calle Rivadavia 1051, desde las 17 horas
Museo Histórico, calles Mitre y San Martín, desde las 17 horas y con música y muestra especial de coleccionistas locales.
Casa Los Vascos, calle 9 de julio 1000 y 25 de mayo, desde las 10 horas.
Planetario del Complejo Plaza del Cielo, 19 y 21 hs.
Biblioteca Municipal junto al Archivo Histórico, desde las 18 horas.
Centro Cultural Esquel Melipal, muestra "Umbral"
Sala Histórica del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, camino La Hoya, puesto 2, desde las 10 horas.

 

Una oportunidad para recorrer nuestra ciudad, conocer sus espacios, y celebrar juntos el valor de nuestra memoria colectiva.

 

SL

 

