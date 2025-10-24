Provincia por provincia: ¿Qué se vota el 26 de octubre?

En Argentina, las elecciones legislativas se realizan cada dos años para renovar de manera parcial las cámaras del Congreso Nacional, garantizando así continuidad y equilibrio en la representación política del país, tal como establece la Constitución y la legislación electoral.

La Cámara de Diputados cuenta con 257 integrantes, elegidos de forma directa en cada distrito —las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— mediante el sistema proporcional D’Hondt, con un piso electoral del 3% del padrón distrital. Los diputados cumplen mandatos de cuatro años y se renuevan por mitades cada dos.

Por su parte, el Senado tiene 72 miembros, tres por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires. Sus mandatos duran seis años y se renuevan por tercios cada dos. En cada distrito se eligen tres senadores: dos corresponden a la lista más votada y uno a la primera minoría.

En estas elecciones, 16 distritos solo elegirán diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa. Los ocho distritos restantes —Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires— votarán tanto diputados como senadores nacionales.

Además, en cuatro provincias —Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza— se elegirán también cargos provinciales. En Catamarca se votan tres diputados nacionales, se renuevan 21 bancas de la Legislatura provincial y ocho del Senado provincial, y se elegirán intendentes y concejales en 22 municipios. En La Rioja se eligen dos diputados nacionales y 18 bancas provinciales. En Mendoza se renuevan cinco bancas nacionales de diputados y también se votan senadores y diputados provinciales.

Santiago del Estero elegirá gobernador y vicegobernador, 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además de jefes comunales y concejales. A nivel nacional, sus electores votarán por tres senadores y tres diputados.

