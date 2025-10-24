10°
Provincia por provincia: ¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo se definirán diputados, senadores y cargos locales en algunas provincias, con la Boleta Única de Papel como protagonista del voto.
Por Redacción Red43

En Argentina, las elecciones legislativas se realizan cada dos años para renovar de manera parcial las cámaras del Congreso Nacional, garantizando así continuidad y equilibrio en la representación política del país, tal como establece la Constitución y la legislación electoral.

 

La Cámara de Diputados cuenta con 257 integrantes, elegidos de forma directa en cada distrito —las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— mediante el sistema proporcional D’Hondt, con un piso electoral del 3% del padrón distrital. Los diputados cumplen mandatos de cuatro años y se renuevan por mitades cada dos.

 

Por su parte, el Senado tiene 72 miembros, tres por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires. Sus mandatos duran seis años y se renuevan por tercios cada dos. En cada distrito se eligen tres senadores: dos corresponden a la lista más votada y uno a la primera minoría.

 

En estas elecciones, 16 distritos solo elegirán diputados nacionales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa. Los ocho distritos restantes —Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires— votarán tanto diputados como senadores nacionales.

 

Además, en cuatro provincias —Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza— se elegirán también cargos provinciales. En Catamarca se votan tres diputados nacionales, se renuevan 21 bancas de la Legislatura provincial y ocho del Senado provincial, y se elegirán intendentes y concejales en 22 municipios. En La Rioja se eligen dos diputados nacionales y 18 bancas provinciales. En Mendoza se renuevan cinco bancas nacionales de diputados y también se votan senadores y diputados provinciales.

 

Santiago del Estero elegirá gobernador y vicegobernador, 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además de jefes comunales y concejales. A nivel nacional, sus electores votarán por tres senadores y tres diputados.

 

 

R.G.

 

