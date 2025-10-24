10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
24 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Proponen declarar a Sharon Almendra como embajadora Cultural y Turística de Trevelin

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de Trevelin, se propuso reconocer a Sharon Almendra como embajadora Cultural y Turística por su destacada trayectoria musical y por difundir la identidad y los atractivos de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la Ordenanza Municipal N° 2.412/24, la cual establece el Marco Regulatorio para la Declaración de Personas e Instituciones Destacadas y Embajadores de Trevelin y sus parajes, el Bloque de Concejales del Partido Justicialista de Trevelin presentó un proyecto para que se declare a la joven trevelinense Sharon Almendra como Embajadora Cultural y Turística.

 

La concejal Marisol Salazar (PJ Trevelin) presentó este jueves el proyecto durante la XI Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Trevelin. “Es grato y valioso traer a este recinto a nuestros vecinos para darles el reconocimiento que se merecen. Por eso voy a hacer entrega a este HCD del proyecto para que se declare a la señorita Sharon Almendra como embajadora cultural y turística de Trevelin y sus parajes”, expresó.

 

“Sharon, a su corta edad, ha logrado culturalmente que muchos niños y jóvenes de nuestra localidad quieran y deseen fortalecer nuestras raíces culturales a través de la música”, explicó Marisol Salazar, y agregó: “Sharon y los Camperos del Chámame, como se llama su grupo, muestran imágenes de los atractivos turísticos que tenemos en Trevelin y la zona. Durante este último año ha sido un boom en las redes sociales y ha participado en escenarios importantes de Chubut y de diferentes provincias del país. Además, nos ha representado en Chile y Paraguay”.

 

“Su música y sus videos han estado en el número uno de los más vistos y escuchados en Argentina y Bolivia”, destacó la concejal.

 

Cabe mencionar que el proyecto ingresó a la Comisión de Cultura del HCD, y entre sus considerandos se destaca que la Srta. Sharon Almendra se ha presentado en diferentes escenarios locales, provinciales, nacionales e internacionales, llevando a su grupo Sharon y los Camperos del Chámame a ser culturalmente reconocidos. Además, la joven artista ha marcado tendencia en redes sociales y en YouTube con su primer videoclip, Cuidado que te supero, que en pocos meses alcanzó un millón de reproducciones y llegó al puesto número uno de lo más visto y escuchado de Argentina y Bolivia.

 

Asimismo, la joven ha sido nominada a los Premios Gardel 2025 en las categorías Mejor Interpretación y Mejores Imágenes. Sus entrevistas y videos difunden a Trevelin y sus parajes como un atractivo turístico y un punto estratégico para nuevos visitantes. Sharon hoy se suma a la historia de su querido pueblo, poniendo en alto el nombre de Trevelin en cada escenario que le toca visitar.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un hombre se desvaneció en el centro y la Policía descubrió que llevaba un arma cargada
2
 Madre y abuela vendían a 1.500 pesos videos sexuales de una nena de 3 años
3
 Trágico final para una pareja de novios: probaban un coche de carrera, chocaron y murieron
4
 Violación en la pijamada: dejó embarazada a una menor de su propia familia
5
 Dos localidades se quedan sin luz este jueves: Lo que tenés que saber del corte programado
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -