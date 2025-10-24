Gustavo Fleitas fue electo nuevo rector de la UNPSJB

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) eligió a sus nuevas autoridades. El abogado Gustavo Fleitas, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, fue electo como nuevo rector de la institución tras obtener la mayoría absoluta en la tercera ronda de votación de la Asamblea Universitaria, en un proceso electoral reñido.

La ingeniera Adriana Pajares resultó electa como vicerrectora con 53 votos, consolidando la fórmula que conducirá la universidad durante el próximo período.

Fleitas, quien recientemente presidió el Consejo Permanente de Decanas y Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas de la Argentina, se destacó por su trabajo en fortalecer la representación de la región patagónica dentro del sistema universitario público nacional.

Su competidora, la licenciada y profesora en Geografía Cristina Massera, obtuvo 27 votos, mientras que se registraron tres votos en blanco.

La rectora saliente, Magíster Lidia Blanco, felicitó a los nuevos electos y se puso a disposición para garantizar un traspaso de gestión ordenado. “Hasta el 31 los espero”, expresó, y agradeció el compromiso de cada claustro y facultad, destacando la jornada como un ejemplo de democracia universitaria.

El acto de asunción de las nuevas autoridades se llevará a cabo el 4 de noviembre en la sede Comodoro Rivadavia, donde Fleitas y Pajares comenzarán oficialmente su gestión al frente de la UNPSJB.

R.G.