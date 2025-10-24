10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
24 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Gustavo Fleitas fue electo nuevo rector de la UNPSJB

El abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas asumirá el rectorado el 4 de noviembre junto a la ingeniera Adriana Pajares como vicerrectora, tras imponerse con mayoría absoluta en una ajustada elección universitaria.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) eligió a sus nuevas autoridades. El abogado Gustavo Fleitas, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, fue electo como nuevo rector de la institución tras obtener la mayoría absoluta en la tercera ronda de votación de la Asamblea Universitaria, en un proceso electoral reñido.

 

La ingeniera Adriana Pajares resultó electa como vicerrectora con 53 votos, consolidando la fórmula que conducirá la universidad durante el próximo período.

 

Fleitas, quien recientemente presidió el Consejo Permanente de Decanas y Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas de la Argentina, se destacó por su trabajo en fortalecer la representación de la región patagónica dentro del sistema universitario público nacional.

 

Su competidora, la licenciada y profesora en Geografía Cristina Massera, obtuvo 27 votos, mientras que se registraron tres votos en blanco.

 

La rectora saliente, Magíster Lidia Blanco, felicitó a los nuevos electos y se puso a disposición para garantizar un traspaso de gestión ordenado. “Hasta el 31 los espero”, expresó, y agradeció el compromiso de cada claustro y facultad, destacando la jornada como un ejemplo de democracia universitaria.

 

El acto de asunción de las nuevas autoridades se llevará a cabo el 4 de noviembre en la sede Comodoro Rivadavia, donde Fleitas y Pajares comenzarán oficialmente su gestión al frente de la UNPSJB.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un hombre se desvaneció en el centro y la Policía descubrió que llevaba un arma cargada
2
 Madre y abuela vendían a 1.500 pesos videos sexuales de una nena de 3 años
3
 Violación en la pijamada: dejó embarazada a una menor de su propia familia
4
 Trágico final para una pareja de novios: probaban un coche de carrera, chocaron y murieron
5
 Dos localidades se quedan sin luz este jueves: Lo que tenés que saber del corte programado
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -