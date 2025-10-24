Paro de pilotos provoca demoras y cancelaciones en Aeroparque

La jornada de este viernes comenzó complicada en el Aeroparque Jorge Newbery, donde las asambleas informativas de los pilotos nucleados en APLA provocaron demoras y cancelaciones en varios vuelos de Aerolíneas Argentinas. Hasta el momento, se registran al menos 20 vuelos demorados, y se estima que unos 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 horas podrían sufrir retrasos, afectando a más de 7.000 pasajeros.

Desde la aerolínea estatal lamentaron los inconvenientes y señalaron que la situación genera “perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que la compañía atraviesa una etapa de consolidación luego de más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes estatales”.

El gremio de pilotos, por su parte, justificó la medida asegurando que la empresa continúa “sin ofrecer respuestas a los reclamos sobre salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento del convenio de trabajo”. Además, destacaron problemas técnicos recientes: ocho aviones Boeing 737-800 fueron dejados en tierra para revisión de turbinas, lo que obligó a redirigir vuelos a otras flotas de la compañía e incluso a recurrir a aerolíneas low cost.

En un comunicado, APLA advirtió: “Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales, buscando la actualización salarial correspondiente y el respeto por nuestro trabajo”.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas respondió que las medidas de fuerza no contribuyen a solucionar los problemas estructurales del sector y afectan la confianza de los pasajeros, su principal activo. La empresa recomendó a quienes tengan vuelos entre las 5:30 y las 11:30 horas del viernes 24 de octubre verificar su correo electrónico y consultar la web del aeropuerto para recibir información actualizada sobre eventuales cambios en los vuelos.

La medida gremial mantiene la operación aérea afectada, por lo que se solicita a los pasajeros anticipar su llegada y confirmar el estado de sus vuelos.

